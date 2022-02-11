Президент США поговорив із західними лідерами, радник з нацбезпеки не виключив вторгнення в Україну «будь-якого дня»

Президент США Джо Байден у п’ятницю вдень провів телефонну розмову з лідерами трансатлантичного альянсу, обговоривши продовження нарощування військових сил Росією довкола України. Як повідомили у Білому домі, в нараді взяли участь лідери Канади, Європейського союзу, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії та НАТО.

Повідомляється, що Байден зателефонував трансатлантичним лідерам, «щоб обговорити нашу загальну занепокоєність з приводу нарощування російських збройних сил навколо України і продовження координації як у галузі дипломатії, так і в галузі стримування».

Британська газета The Guardian повідомила, що Джо Байден буцімто сповістив інших лідерів НАТО та ЄС, що на думку Вашингтона, вторгнення в Україну, може статися протягом найближчих кількох днів.

11 лютого радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що велика військова операція проти України може розпочатися «будь-якого дня», навіть до завершення зимових Олімпійських ігор. Салліван закликав американців покинути Україну протягом 48 годин.

Зараз Росія має достатньо сил на кордоні, щоб провести велику військову операцію, сказав Салліван, додавши, що, якщо російський напад на Україну відбудеться, то, ймовірно, «почнеться з повітряних бомбардувань і ракетних атак». Салліван сказав, що такий повітряний штурм ускладнить вильоти, тому кожен американець, який все ще перебуває в Україні, «має виїхати якомога швидше, в будь-якому випадку протягом наступних 24-48 годин».

Повторюючи попередні коментарі держсекретаря США Ентоні Блінкена, Салліван сказав, що американська розвідка тепер вважає, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про вторгнення до завершення зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Росія заперечує свої плани вторгнення в Україну.

Салліван очікує, що Байден незабаром поговорить з Путіним по телефону щодо кризи.

Сьогодні офіційний Київ з вимогою дотримання Віденського документа, міжнародної угоди про прозорість у військових операціях, зажадав від Росії надати інформацію про військові маневри протягом найближчих 48 годин.