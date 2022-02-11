Блінкен: Росія може напасти на Україну «в будь-який момент», у тому числі під час Олімпіади

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною і може почати вторгнення в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Про це він сказав під час брифінгу в Мельбурні, Австралія, 11 лютого.

Блінкен вказав на «дуже тривожні ознаки російської ескалації», в тому числі розміщення нових військ Росії біля кордонів України.

«Як ми вже говорили раніше, ми перебуваємо у вікні, коли вторгнення може початися в будь-який момент, і, щоб внести ясність – це в тому числі може бути під час Олімпіади», – зазначив державний секретар.

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Зимові Олімпійські ігри триватимуть у Пекіні до 20 лютого. Країни традиційно – хоча й не завжди – дотримуються перемир’я і припиняють всі військові дії під час Ігор.

Державний департамент США закликав американців в Україні негайно залишити країну через загрозу військових дій з боку Росії. Блінкен додав, що Вашингтон продовжить скорочувати штат свого посольства.

«Ми будемо продовжувати цей процес, і ми також чітко дали зрозуміти, що будь-які американські громадяни, які залишаються в Україні, повинні виїхати зараз», – сказав Блінкен.

Коментарі Блінкена прозвучали на тлі посилення дипломатичної активності, спрямованої на послаблення напруги. Зокрема, очікується, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибуде до Москви 11 лютого.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.