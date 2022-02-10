«Ви в смертельній небезпеці»: як білоруська місцева преса видає місця навчань поблизу українського кордону

Росія та Білорусь розпочали 10 лютого військові навчання поблизу кордонів з Україною. Офіційно навчання «Союзна рішучість-2022» пройдуть на п’яти полігонах та чотирьох військових аеродромах. Державні видання прикордонних з Україною регіонів Білорусі публікують інформацію про те, що в цей період на різних полігонах пройдуть інші навчання, інформує Білоруська служба Радіо Свобода.

Із офіційних повідомлень міністерств оборони Білорусі та Росії відомо, що російські війська в Білорусі розміщені на низці полігонів поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою.

Це Обуз-Ліснівський, Брестський, Гозький, Осиповицький та Доманівський полігони.

полігони. Крім них, для навчань планується задіяти чотири військових аеродроми – у Мачулищах, Ліді, Барановичах та Лунинці.

Водночас, очевидці повідомляють, що скупчення російської військової техніки та військових помітили в інших частинах Білорусі. Навіть там, де немає і ніколи не було військових полігонів.

Найбільше таких повідомлень – із Речиці, що за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною. За словами жителів міста, росіяни в Речиці не лише вивантажили зброю з залізничних платформ, а й зайняли щонайменше два занедбані заводи.

Поява російських військових на залізничних вузлах і автошляхах Білорусі активно обговорюється в телеграм-чатах.

Редакції недержавних ЗМІ, у тому числі Білоруської служби Радіо Свобода, регулярно надсилають фото та відео пересування російських військ.

Вранці 9 лютого, наприклад, під Брестом помітили групу російських бойових гелікоптерів. Повідомлення про російські війська також з’являються в офіційних ЗМІ. І не тільки на державному телебаченні і в центральних газетах.

Білоруська служба Радіо Свобода зауважила, що місцеві газети прикордонних з Україною регіонів Білорусі майже одночасно опублікували низку повідомлень про бойові стрільби під час навчань «Союзна рішучість-2022».

Згідно з повідомленнями, ці навчання не відбуватимуться в місцях, які Міністерство оборони Білорусі визначило офіційними для навчань «Союзна рішучість-2022».

«Смертельна небезпека»

Повідомлення наровлянської газети «Прип’ятська правда» було опубліковане 7 лютого. Воно коротке, але підтверджує, що маневри є частиною анонсованої «Союзної рішучості-2022».

«Із 10 до 20 лютого в окремих районах Наровлянського району пройдуть спільні заходи Збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації в рамках навчань «Союзна рішучість-2022», – йдеться в повідомленні.

8 лютого лельчицьке видання «Яскраве життя» повідомило, що з 14 до 16 лютого 2022 року на території колишнього сміттєзвалища, що межує з населеними пунктами Нове Полісся, Ударне, Замошша, Убарцька Рудня, Ветвіця, Середні Печі, Симаничі Руднянидь, Смітник, Слобода, Іванова Слобода, Тонеж, Тонеська Рудня, Карма, Дзержинськ , будуть проведені навчання з бойовою стрільбою.

, будуть проведені навчання з бойовою стрільбою. «У період з 14 по 16 лютого 2022 року на території колишнього полігону, що межує з населеними пунктами Лутки, Толмачево, Каротичі, Аздамичі, Тереблічі, Мачул, Велямичі, Альпень, Рубель, Хатамель, Старина, Адвержичі, Маньковичі, Малі Викори, Струга, Ямне, Вузляжя, Устимле, Альманська Кашара, Альмани, відбудуться військові стрільби», – повідомляють 8 лютого «Новини Століна».

Окрім населених пунктів, згаданих у цитаті, у короткому повідомленні також перераховано понад 20 сіл, територія біля яких оголошена «забороненою зоною».

«Поява в цій зоні небезпечна для життя! Вам загрожує смертельна небезпека!» – попереджає районка.

«З метою уникнення нещасних випадків і жертв під час бойового вогню категорично забороняється збирати металобрухт і особливо боєприпаси, що не розірвалися, оскільки при мінімальному русі такого снаряда він може вибухнути».

Крім того, за даними районної газети, у відведеній зоні буде заборонений «прохід і проїзд усіх громадян». А також збирання дров і збирання сміття, полювання, риболовля та «перебування з інших причин».

Прип’ятський національний парк і «Альманські болота»

Військові навчання можуть торкнутися і території заповідників та національного парку

З Україною межують 15 районів Білорусі: 7 у Брестській та 8 у Гомельській. Щонайменше 4 з них запланували військові навчання з бойовою стрільбою.

До згаданих у публікаціях районів Наровлянського, Лельчицького та Столінського можна додати Брест, де розташоване існуюче однойменне сміттєзвалище. Там з самого початку анонсували навчання. Інші регіональні видання прикордонних регіонів поки не публікують інформацію про російсько-білоруські навчання на їхній території.

Анонсовані Лельчицькою та Столінською районними газетами бойові стрільби відбуватимуться на території колишніх військових полігонів, які були створені на території Білорусі за радянських часів, а в середині 90-х поступово вийшли з ладу. У той же час деякі з цих сміттєзвалищ перетворено на заповідники.

Деякі населені пункти, навколо яких, як повідомляє газета «Лельчиці», будуть вести бойовий вогонь, розташовані поблизу Прип’ятського національного парку.

За інформацією Столінського району, військові навчання в районі частково торкнуться ландшафтного заказника «Альманські болота». Поруч із нею розташовані населені пункти, про які йдеться у публікації газети.