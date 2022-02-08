«Ховають техніку на територіях занедбаних заводів». Нові повідомлення про російські війська в Білорусі

Російсько-білоруські військові навчання мають початися 10 лютого. Напередодні до Мінська прибув очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу.​

4 лютого, через день після візиту очільника Міноборони Росії до Мінська, агентство Reuters опублікувало супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією Maxar Technologies. На фото можна побачити великі скупчення військової техніки біля кордону Білорусі та України – в околицях Єльська, Речиці та Лунінця. На світлинах видно техніку, про наявність якої на навчаннях не повідомлялося, – це насамперед штурмовики Су-25, а також російські ракетні комплекси «Іскандер» і реактивні системи залпового вогню, помічені поблизу Єльська. Водночас Речиця та Єльськ офіційно не оголошені місцями проведення навчань, інформує Білоруська служба Радіо Свобода.

Очевидці розповіли Білоруській службі Радіо Свобода, що в Речиці може бути більше російських військовослужбовців, ніж видно на супутникових знімках, опублікованих Reuters.

За словами очевидців, в Речиці є старий гідролізний завод, який кілька років тому збанкрутував. Зараз він занедбаний і не працює. За словами жителів міста, кілька днів тому завод використовували російські військові.

«Є великі стіни з дахами та ангарами», – розповіли жителі Речиці. – Туди загнали російську техніку. Її багато. А згори (зі супутника – ред.) не зняти. Місцеві постійно їздили на територію занедбаного заводу, брали там метал, щоб здавати на металобрухт. А зараз периметр оточений військовими, і зайти на територію неможливо».

Завод розташований на вулиці Ілліча в промзоні. До центру Речиці від нього – близько двох кілометрів, поруч Дніпро. За словами жителів Речиці, військову техніку з Росії бачили на території іншого підприємства – колишнього заводу «Ритм». За радянських часів компанія випускала мікросхеми для військової техніки, збанкрутувала в «нульові». Будівлі «Ритму» добре збереглися.

Повідомлення про зосередження військ біля кордону з Україною з'явилися і в Лоївському районі. Як розповів Радіо Свобода його житель, працівники лісництва почали брати розписки про те, що вони не будуть спілкуватися з військовими, які перебувають у лісах поблизу України, поблизу села Дімамерки.

«Людям давали папери підписати, що вони не будуть у лісі шастити – тільки на своїй ділянці вирубки», – сказав співрозмовник. – І що вони не будуть мати стосунків з військовими».

Лоївський район, як і Речиця, не згадувався як місце для навчань. Залізниць чи інших транспортних вузлів немає. Від села Дімамерки до кордону з Україною – всього кілька кілометрів. До найближчого великого українського міста Чернігова – близько 25 км.

Є нові повідомлення про пересування російських військ білоруською залізницею. Про це пишуть у тематичних спільнотах у Telegram та в соцмережах, публікуючи фотографії потягів із військовими вагонами та технікою. Зокрема, лише впродовж вихідних днів російські військові ешелони були помічені в Осиповичах, Барановичах, Ліді та мінських Колодищах.

У суботу в Мар’їній Горці, де перебуває білоруський «спецназ», була помічена російська військова техніка з номерними знаками, виданими в Приморському краї Росії (код 125 – ред.). Раніше ЗМІ повідомляли, що до Білорусі переправляють військових з Далекого Сходу, посилаючись на військових експертів.

Скільки саме російських військовослужбовців зараз у Білорусі, невідомо. Згідно з міжнародними угодами їх не повинно бути більш ніж 13 тисяч осіб. На так звані «Віденські угоди» ОБСЄ посилаються міністерства оборони Росії та Білорусі, коли говорять про «Союзну рішучість 2022». Однак, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, Росія вже передислокувала близько 30 тисяч військових до Білорусі. Вся білоруська армія налічує близько 65 тисяч осіб, з яких лише 45 тисяч – військові, ще 20 тисяч – цивільні фахівці.

Навчання «Союзна рішучість 2022» мають розпочатися 10 лютого. Планується, що вони триватимуть до 20 лютого, після чого російські війська мають почати виводити з Білорусі.