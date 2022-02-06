Лукашенко розповів, що робитиме в разі «наступу України»

Білоруський авторитарний керівник Олександр Лукашенко (США та ЄС не вважають його легітимним президентом, звинувачуючи у фальсифікації виборів 2020 року) заявив, що у разі гіпотетичного наступу української армії на російські гібридні сили на Донбасі білоруська армія поведеться «точно так, як і російська».

Російський телеведучий Володимир Соловйов запитав, чи «це буде спільно?», і Лукашенко відповів «звичайно». Він прямо не сказав, що Білорусь разом із Росією воюватиме проти України, однак його слова та їхній контекст допускають таку інтерпретацію.

«Ми що тут, жартуємо на південному кордоні?» – сказав також Лукашенко, маючи на увазі розміщення у Білорусі неподалік кордону з Україною російських військових. Офіційно Мінськ та Москва заявляють про те, що військові прибувають для участі у спільних навчаннях, які відбудуться з 10 до 20 лютого.

США та їхні союзники вважають, що Росія, збираючи війська біля кордонів з Україною, може готувати збройне вторгнення до цієї країни. Країни Заходу висловлюють стурбованість через можливість наступу також з боку Білорусі – звідки до Києва найближче.

Росія категорично заперечує підготовку вторгнення. Водночас російські офіційні особи, включно з президентом Володимиром Путіним, неодноразово давали зрозуміти, що Росія дасть силову відповідь на можливий наступ України на Донбасі. Україна заперечує плани такого наступу. У Києві та на Заході побоюються, що Росія може інсценувати агресивні дії українських військ, щоб виправдати вторгнення.

Відносини між Білоруссю та Україною погіршилися після того, як Київ засудив режим Лукашенка за придушення масових протестів у Мінську у 2020 році.

Росія стягнула до кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для великомасштабного вторгнення до країни. Про це з посиланням на американських офіційних осіб пишуть агентство Reuters та Washington Post.

У Білорусь для участі в навчаннях прибувають російські війська та військова техніка, включно з ракетними комплексами «Іскандер» та системами протиповітряної оборони С-400.