Радіо Свобода Weekly: Військові США розповіли про сценарії можливого наступу Росії

Вторгнення з моря або з окупованої частини Донбасу?

Росія може атакувати Україну в найближчі 2-3 тижні, вважає екскомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Але ані він, ані його колеги не вірять у те, що це буде масований наступ по всіх напрямках. Американські військові впевнені: зараз Росія не має достатньо сил на кордоні з Україною для початку «великої війни». Але до менш масштабних операцій Кремль готовий. При цьому США та Європа виходять з найгірших варіантів розвитку подій, щоб підготуватися до всіх ризиків. Прогнози військових читайте тут.

Росія перекидає десантні кораблі двох флотів. Чи зайдуть вони до Криму?

Україна повертатиме Крим воєнним шляхом, заявив президент Росії Володимир Путін на спільній пресконференції з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Президент Росії припускає, що якщо Україна вступить в НАТО, то Росії доведеться воювати з Північноатлантичним альянсом.

У стратегії деокупації та реінтеграції Криму, ухваленій торік у березні, про військовий шлях повернення Криму – ані слова. Навпаки, у 8-му пункті йдеться про пріоритетність політико-дипломатичних засобів. До того ж, США та країни ЄС фіксують нарощування боєздатності саме російської армії. Так, буквально за тиждень, у Середземному морі Росія зібрала кораблі одразу чотирьох флотів. І експерти прогнозують, що значна частина з них дуже скоро піде у Чорне море, до берегів Криму. Дивіться про російський морський десант і його можливості у програмі Радіо Свобода «Крим Реалії».

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Україна не розглядає силового варіанту повернення окупованої території Донбасу і Криму.

Навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним?

Після поїздки до Києва президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий прилетіти до Анкари для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. У Кремлі відреагували: Путін готовий зустрічатися з будь-ким, але треба зрозуміти, про що розмовлятимуть і яким буде результат таких переговорів. Читайте матеріал Віталія Портникова у рубриці «Точка зору».

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Росія перекинула до кордонів з Україною біля 70% підрозділів, необхідних для вторгнення – ЗМІ

Держдепартамент США підтвердив: Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну

Польща номінувала Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру – адвокат

Китай долучився до вимог Росії щодо «не розширення» НАТО – спільна заява

YouTube заблокував канали «Перший незалежний» та UkrLive

Данілов: у разі нападу Росії можемо привести в бойову готовність до 2,5 мільйонів людей

Білий дім підтвердив готовність запровадити санкції проти оточення Путіна

В очікуванні війни – як вгамувати тривогу?

Коли є загроза війни, будь-яка психічно здорова людина починає тривожитись, але важливо уберегти себе від надмірної тривоги, яка призводить до психічних розладів, говорить психотерапевт, психіатр, доктор медичних наук Олег Чабан. Як впоратися з негативною інформацією і як підготувати до стресової ситуації дітей? Що має бути у «тривожній валізці»? На одну негативну емоцію у вас повинно бути сім позитивних, радить психотерапевт. Але як їх досягти? Відповіді у «Суботньому інтерв’ю» Олега Чабана Радіо Свобода.

Без призову та плюс 20 бригад: чи реальні плани Зеленського?

Президент Володимир Зеленський розпорядився скасувати призов з 2024-го та збільшити армію на 100 тисяч людей. Планується також збільшення грошового утримання, забезпечення житлом і створення двох десятків армійських бригад.

Після гучної заяви президента минуло менше доби, а для предметного аналізу потрібно почекати появи законопроєкту та підзаконних актів на виконання указу. Втім, напрямок розвитку очевидний – укріплення армії та підсилення обороноздатності. Наскільки це реальні плани і навіщо потрібні додаткові підрозділи? Читайте у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Чи варто українцям купувати зброю перед загрозою з Росії?

Через загрозу нового наступу Росії українцям, які вступають до територіальної оборони, дозволили використовувати власну мисливську зброю та набої до неї. Чимало цивільних громадян України й справді мають на руках вогнепальну зброю. Радіо Донбас.Реалії познайомилося з тими, хто вміє нею користуватися, щоб спитати: це – безпечно? Це – захистить? Читайте!

«Харків – це Україна»

5 лютого харків’яни вийшли на «Марш єдності», мета якого – продемонструвати, що Харків – це Україна. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько п’яти тисяч містян пройшлися центральною вулицею міста.

Учасники маршу із собою мали лише національну символіку. Всередині колони несли 100-метровий жовто-синій прапор. Учасники акції вигукували «Слава Україні! – Героям слава!». Як це було, дивіться у відео.

Хотів «тихенько піти до лісу». П'ять фактів про «слугу народу» Олександра Трухіна

Депутат від президентської політсили «Слуга народу» був виключений з партії менш ніж за добу після того, як видання «Українська правда» оприлюднило відео з місця ДТП за участю нардепа, яке сталося ще 23 серпня торік.

Відео з камер поліцейських, які перебували на місці аварії, демонструє, як Трухін, попри покази свідка про перебування депутата за кермом, неодноразово просив поліцейських відпустити його, пропонував хабар та саботував прохання патрульних. Зокрема, на відео чітко видно, що Трухін відмовився пройти тест на алкогольне сп’яніння та надати розбірливе письмове пояснення про обставини ДТП. А ще нардеп неодноразово просив дозволу в поліцейських на те, щоб «тихенько піти до лісу».

Радіо Свобода публікує п'ять фактів із життя Олександра Трухіна – про те, як зять партнера Коломойського став спочатку великим землевласником, а згодом – одним з найвпливовіших депутатів в оточенні Володимира Зеленського.

Чому прóклятий Москвою гетьман не був зрадником

«Я відчуваю величезну відповідальність, розуміючи, що якщо я не зроблю певних речей, не введу в обіг ті архівні багатства, які зберігаються в Петербурзі та Москві, то невідомо, через скільки століть це станеться. Попри все, треба працювати».

Тетяна Таїрова розповіла Радіо Свобода про свою нову книгу про Івана Мазепу, історичні паралелі з нинішнім часом та те, чи важко історику, керівнику Українського центру в Петербурзі, у нинішній політичній ситуації. Читайте!

Смарагдові гори Афганістану

В афганській провінції Панджшер колишні поліцейські та солдати заробляють на життя, викопуючи смарагди з холодних гір Гіндукуш.

Багаті на дорогоцінне каміння гори Гіндукуш обступають долину Мікені, яка розташована приблизно в 130 кілометрах на північний схід від Кабулу. Систематичний видобуток його тут проводиться з 1970-х років. Дивіться

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