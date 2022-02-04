Головнокомандувач ЗСУ відповів Путіну: силового варіанту повернення Криму і Донбасу немає

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Україна не розглядає силового варіанту повернення окупованої території Донбасу і Криму. Про це він сказав в ефірі телеканалу 1+1 ввечері 3 лютого.

«Маю заспокоїти і президента Росії, і жителів Росії: жодних розпоряджень і розмов про те, щоб планувати військову операцію щодо входження на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей чи тимчасово окупований Крим – не велося і не розроблялося», – сказав Залужний.

31 січня постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що Київ не має наміру нападати на окуповані частини Донбасу та анексований Росією Крим.

1 лютого президент Росії Володимир Путін припустив, що у разі вступу України до НАТО буде зроблено силову спробу деокупації Криму.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія продовжує мілітаризувати анексований Крим, але зараз не готує наступ на Україну з півострова.

Раніше проєкт Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії визначив точне розташування кількох місць концентрації російських військ в анексованому Криму та Білорусі.

Також агентство Reuters опублікувало супутникові знімки російських військових баз у Новоозерному та Євпаторії.

27 січня у Севастополі було відмічено переміщення російських ракетних комплексів.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.