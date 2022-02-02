Концентрація російських військ: в окупованому Криму та Білорусі зафіксували нові намети та комплекси «Іскандер»

Угруповання російських військ біля кордонів з Україною, зокрема в Білорусі та окупованому Криму, продовжує зміцнюватися. Це, як стверджує американська корпорація Maxar, випливає із зроблених нею в останню декаду січня супутникових знімків, на яких відображені місця зосередження російських військових.

Як ідеться в повідомленні компанії, яке цитують, зокрема, CNN та Reuters, знімки свідчать про підвищення рівня боєздатності порівняно з попередньою серією світлин, опублікованою 19 січня.

Зокрема, в місцях розташування військ у західних регіонах Росії, в анексованому Криму та Білорусі на знімках видно армійські намети, що означає, що до польових таборів прибуває не лише військова техніка, а й особовий склад. Також наголошується на збільшення російського угруповання в Білорусі. На знімках, зокрема, видно російські ракетні комплекси «Іскандер».

У Білорусі з 10 до 20 лютого мають відбутися масштабні російсько-білоруські навчання «Союзна рішучість». Міністерство оборони Росії підтвердило надсилання туди російських військових та техніки, зокрема, з Далекого Сходу.

Україна та країни Заходу побоюються, що з території Білорусі російські військові можуть атакувати Україну – у тому випадку, якщо російське керівництво ухвалить рішення про збройне вторгнення до цієї країни.

Аналітики з групи Conflict Intelligence Team 2 лютого відзначили, що останніми днями в різних регіонах Росії на автомобільних та залізничних шляхах зауважили техніку військ національної гвардії, що входять до складу Росгвардії. Зокрема, відео з нею було знято в Архангельській області та Карелії – далеко від кордонів з Україною, але також і в Липецькій та Тульській областях. «Поки що ми не спостерігали розміщення росгвардійців у таборах або населених пунктах біля кордонів України. Водночас слід зазначити, що таке перекидання військ національної гвардії є досить невластивим», – зазначає CIT, наголошуючи, що в разі масштабного вторгнення в Україну Росгвардія може використовуватися для контролю захоплених населених пунктів та ліній постачання.

За оцінками країн Заходу, біля кордонів із Україною зосереджено понад 100 тисяч російських військових. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 лютого заявив, що дипломатичні зусилля союзників Києва допомагають запобігти вторгненню, проте «найгірший сценарій все ще не виключений». При цьому, за словами Кулеби, Україна, як і раніше, не спостерігає такої концентрації російських сил, яка б свідчила про близьке вторгнення.