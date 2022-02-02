«Розраховувати можна лише на себе» – Кулеба розповів, чому Україна не просила партнерів надіслати війська

Україна ніколи не робила запитів до інших країн про надсилання військ для захисту від російської агресії, адже «розраховувати можна лише на себе». Але військова та дипломатична підтримка партнерів допомагає протистояти агресії, сказав 2 лютого на онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Україна засвоїла гіркий урок: розраховувати можна лише на себе. І тому ми ніколи, я підкреслюю, ніколи не порушували питання запиту в інших країн надіслати війська, щоб воювати за нас… Але набагато легше протистояти російській агресії, коли маєш підтримку друзів», – сказав міністр, маючи на увазі підтримку партнерів у вигляді дипломатії, санкцій та підсилення обороноздатності України.

Україна, США та інші країни-члени ООН стверджують, що Росія зібрала 130 тисяч особового складу, а також військову техніку та важке озброєння поблизу кордонів, в окупованому Криму, в Білорусі, а також нарощує військове угруповання на окупованій частині Донбасу.

Росія заперечує свої наміри вторгатися в Україну і відкидає звинувачення в агресивній політиці. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що його країна лише захищає своє право на безпеку і звинуватив НАТО в намаганні наблизитися до російських кордонів, а Україну – в плануванні нападу на Крим, Донецьк та Луганськ.

2 лютого кілька західних видань із посиланням на джерела в уряді Сполучених Штатів повідомили, що президент США Джо Байден наказав Пентагону відрядити понад 3 тисячі американських військових до Східної Європи на тлі концентрації російських військ біля кордонів України.