Посол США в ООН підтвердила: скупчення російських військ біля кордонів України є найбільшим за останні десятиліття

Посол США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що Росія має намір збільшити військовий контингент у Білорусі до 30 тисяч до середини лютого, і знову наголосила, що Сполучені Штати та їхні союзники вдадуться до рішучих і швидких дій, якщо Росія вторгнеться на територію України.

Представниця США 31 січня закликала Раду безпеки ООН оцінити не лише заяви Росії щодо України, але також її дії. Вона назвала нарощування сил Росії найбільшою мобілізацією військ у Європі за останні десятиліття.

«І поки ми говоримо, Росія надсилає ще більше сил і зброї», – сказала Томас-Ґрінфілд.

Раніше Москва намагалася заблокувати проведення на запит США обговорення концентрації військ Росії на кордоні з Україною. Посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив Сполучені Штати в спробі «розігріти істерику» шляхом проведення дебатів у Раді безпеки. Він назвав зустріч безпідставною, додавши, що це був приклад «мегафонної дипломатії», але 10 членів ради з 15 членів проголосували за те, щоб підтримати запит США.