Рада безпеки ООН визначила дату окремого засідання щодо України

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй призначила проведення окремого засідання щодо ситуації в Україні на 18 лютого. Це рішення ухвалили під час засідання Ради безпеки 31 січня.

Рішення підтримали 10 членів Ради безпеки з 15. Проти голосували два постійні члени цього органу ООН – Росія та Китай.

Посол Росії в ООН Василь Небензя закликав усіх членів Ради безпеки не підтримувати засідання, ініційоване Сполученими Штатами.

Росія з осені 2021 року розпочала концентрацію на кордоні з Україною десятків тисяч військових і техніки. Україна, Сполучені Штати та інші країни Заходу сприйняли це як загрозу нового масштабного вторгнення російських військ. Москва заперечує наявність агресивних намірів.