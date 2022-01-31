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Рада безпеки ООН визначила дату окремого засідання щодо України

Засідання Ради безпеки ООН, фото ілюстративне

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй призначила проведення окремого засідання щодо ситуації в Україні на 18 лютого. Це рішення ухвалили під час засідання Ради безпеки 31 січня.

Рішення підтримали 10 членів Ради безпеки з 15. Проти голосували два постійні члени цього органу ООН – Росія та Китай.

Посол Росії в ООН Василь Небензя закликав усіх членів Ради безпеки не підтримувати засідання, ініційоване Сполученими Штатами.

Росія з осені 2021 року розпочала концентрацію на кордоні з Україною десятків тисяч військових і техніки. Україна, Сполучені Штати та інші країни Заходу сприйняли це як загрозу нового масштабного вторгнення російських військ. Москва заперечує наявність агресивних намірів.

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