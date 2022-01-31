Ймовірні сценарії дій Росії і заходи стримування: прогноз колишніх командувачів силами НАТО в Європі

Росія провадить агресивні дії по усіх напрямках, починаючи від стрільб бойовими зарядами на полігонах неподалік від українських кордонів і завершуючи всеохопною дезінформаційною кампанією, як всередині Росії, так і у всьому світі.

Колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО в Європі вважають, що альянс може зробити додаткові кроки щодо стримування Росії.

Росія продовжує зосереджувати на кордоні з Україною війська, частина з яких прямує до Білорусі: особовий склад, передові системи озброєння, такі як комплекси С-400, літаки, гелікоптери та важка техніка. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, альянс готовий до будь-якого розвитку подій, але прагне запобігання конфлікту дипломатичним шляхом.

НАТО надає озброєння Україні, щоб Росія заплатила високу ціну, якщо вдасться до вторгнення

«Наша мета – донести до Росії чіткий сигнал, що якщо вона застосує військову силу проти України, це матиме серйозні наслідки для Москви. Союзники НАТО готові запровадити жорсткі економічні, політичні та фінансові санкції. Ми також продовжуємо підтримувати Україну, допомагаємо з модернізацією її оборонних та силових структур. Союзники НАТО також надають озброєння, щоб Україна також могла зробити так, щоб Росія заплатила високу ціну за вторгнення. Нарешті, НАТО збільшує свою присутність на східному фланзі альянсу, щоб запобігти будь-якому непорозумінню або можливості прорахунку щодо здатності та готовності НАТО захистити союзників», – заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу.

Єнс Столтенберг додав, що альянс докладає всіх зусиль для мирного політичного рішення, але також готовий до найгіршого варіанту розвитку подій.

Більше того, своїми агресивними діями Кремль, який вимагав відведення військ НАТО від своїх кордонів, досягнув протилежного результату: альянс посилює свою присутність на східному фланзі.

Що прямо вказує на агресивні наміри Росії?

Уеслі Кларк, колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, вважає, що поки що рано говорити, наскільки ефективними є кроки НАТО щодо стримування Росії.

«Про це можна буде сказати після завершення кризи, але ясно, що НАТО демонструє свою рішучість. Путін висунув вимоги до альянсу, а не лише до України, і НАТО відповіло на них рішучими діями», – заявив він.

За словами іншого колишнього головнокомандувача об'єднаними силами в Європі Філіпа Бридлава – НАТО необхідно робити кроки щодо стримування Росії в інших сферах також.

«Чи стримуємо ми Росію в інших сферах, наприклад, у так званих сірих зонах? Відповідь буде: ні. Росія проводить активні заходи – веде гібридну війну – як у США, так і в Європі», – вважає Філіп Брідлав.

Колишні головнокомандувачі об'єднаних сил у Європі зазначають, що на кордоні з Україною спостерігається тактичне розосередження російських військ, які проводять навчання та розвідку.

«Ми бачимо використання бойових патронів та снарядів на навчаннях, – каже Уеслі Кларк. – Коли ви переміщуєте бронетехніку, на якій є системи озброєння, необхідно впевнитись, що ці системи відкалібровані. Другий показник, що свідчить про наміри Путіна – активні розвідувальні та підривні заходи. Кілька днів тому ми стали свідками щодо неефективної акції громадянської непокори біля будівлі парламенту у Києві. Ми не знаємо, чи мало бути п'ятсот тисяч людей на вулиці, чи це була репетиція чогось іншого».

Агенти в уряді, захоплення влади та інші сценарії

Уеслі Кларк вважає, що Москва може розглядати різні сценарії дій проти України.

Перші 24 години від початку проведення Росією операцією проти України можуть бути пов'язані з організацією великих демонстрацій у Києві

«Путіну хотілося б діяти як миротворець. Перші двадцять чотири години від початку проведення Росією операцією проти України можуть бути пов'язані з організацією великих демонстрацій у Києві. Традиційно в таких випадках також зникає президент держави, захоплюються радіо- та телестанції, відбувається відключення Інтернету, проводять кібератаки, що стосуються електромережі. Ми знаємо, що в українському уряді є російські агенти, мабуть, у їхніх збройних силах. Ці люди можуть створити плутанину», – вважає Уеслі Кларк.

Філіп Брідлав вважає, що Кремль не має сил для проведення швидкої операції проти України.

«У Путіна немає сил, щоб спробувати захопити все на схід від Дніпра, але він зосередив достатньо військ, що дало йому кілька можливостей.

Він має групу військ на півночі, яка може буквально йти прямо на захід і ніколи не зіткнутися з українськими силами, що дозволить уникнути втрат з обох боків.

Ця група може бути спрямована на те, щоб скинути Зеленського. Є група у центрі прямо навпроти Донбасу. Вона може зайти до нього і навіть не перетинати лінію зіткнення. Це націлено особисто на НАТО та Європейський Союз: «мовляв, ми тут головні, вас тут немає, ви не маєте значення».

І потім група в центрі та на півдні, яка, на мою думку, призначена для того, щоб мати можливість пройти вздовж узбережжя для створення так званого сухопутного мосту в Крим», – пояснює Брідлав.

Генерал додає, що хоч у Путіна недостатньо сил для проведення всіх варіантів одночасно, він може спробувати провести кілька з них, що матиме негативні наслідки, зокрема й для економіки України.

Філіп Брідлав наголошує: утримання російських солдатів на кордоні дорого обходиться Кремлю, і в нього не так багато грошей, щоб витрачати їх даремно.

«І чим довше ці сили знаходяться там, тим дорожче це коштує і тим більше у солдатів проблем із моральним духом», – додає він.

Російська дезінформація – один із основних викликів для Заходу

Одним із основних викликів для Заходу та України є російська дезінформація, вважають Кларк та Брідлав. Сполучені Штати повинні докладати більше зусиль для боротьби з нею.

Часто кажуть, що ліберальні демократії не можуть вести інформаційну боротьбу. Я з цим зовсім не погоджуюся. Нам не треба брехати. Ми просто повинні говорити правду, говорити її енергійно і негайно реагувати на загрози, що є найбільшою проблемою. – вважає Брідлав. – Нам потрібно організувати інший спосіб відповіді на виклики інформаційної війни, крім засідань Ради національної безпеки США».

За словами Філіпа Брідлава та Уеслі Кларка, ситуація навколо України свідчить про важливість альянсів демократичних країн та їхню спільну відповідь на виклики з боку автократичних режимів.