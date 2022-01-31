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Політика

Газовий аспект російської агресії: погляд із Японії

Боїнг F/A-18E/F «Супер Хорнет» летить над горою Фудзі. Японія, 29 січня 2020 року Фото:U.S. Navy (Reuters)
(Рубрика «Точка зору»)

Сергій Корсунський

Накопичення російських військ на українському кордоні й загроза поновлення активних бойових дій проти України мають наслідком цілу політичну бурю в Європі та напругу у трансатлатичному вимірі.

Окрім суто військових і політико-економічних факторів напруження по лініях Росія-США та Росія-НАТО на позиції сторін впливає і енергетичний аспект.

Штучно спроєктована і вдало реалізована «Газпром» енергетична криза в Європі обумовила, зокрема, напрочуд дивну позицію Німеччини стосовно ситуації навколо України.

Провідна країна Європи, яка б мала відігравати ключову роль у єднанні союзників проти можливої російської агресії не тільки відмовилася надавати Україні військову допомогу, але навіть заборонила це робити Естонії і намагалася зашкодити Британії, відмовляючись надати повітряний коридор.

Чи не основна причина - це те, що Німеччина отримує майже 60% природного газу з Росії і після запуску «Північного потоку-2» стане надпотужним газовим хабом світового рівня. Так, там діють і принципи пацифістської внутрішньої політики, але енергетичний фактор не менш впливовий.

Водночас, і про це у нас пишуть, і говорять значно менше, енергетичний фактор є важливим і для визначення позиції щодо агресії Росії серед країн Азії.

Азія теж хвилюється

Так, в Японії ціни на електроенергію сягнули найвищого за останні п’ять років рівня. Протягом минулих десяти років Японія стала вкрай залежною від поставок зрідженого газу після зупинки майже всіх атомних станцій у 2011 році у зв’язку з аварією на Фукусімі-Даічі.

Пошкодження енергоблоків атомної електростанції Фукусіма Даічі, яких завдало цунамі. Префектура Фукусіма, північно-східна Японія. 28 лютого 2012 року
Пошкодження енергоблоків атомної електростанції Фукусіма Даічі, яких завдало цунамі. Префектура Фукусіма, північно-східна Японія. 28 лютого 2012 року

Одним із основних постачальників природного газу до Японії зараз є Катар. Загалом, майже 80% зрідженого газу Катару мають споживачів в Азії, але сьогодні ціла низка країн Європи звернулася до Катару з проханням направити будь-які вільні обсяги саме в Європу, очікуючи можливого припинення транзиту російського газу.

Їхні прохання підтримали США, які також перенаправили частину своїх танкерів з Азії на термінали Євросоюзу.

Агентство Nikkei повідомляє, що у січні щоденно близько 50-ти танкерів зі зрідженим газом перебували у Північному, Балтійському і Середземному морях, що майже вдвічі більше порівняно з минулим роком. Кількість танкерів у світі обмежена, й тому така тенденція свідчить про цілком реальну можливість виникнення дефіциту на азійському ринку.

Аналітики відмічають, що в Європу були перенаправлені танкери з катарським газом саме з азійських напрямків. Довготермінові контракти Катару з Китаєм та Японію поки що виконуються, проте тенденція вже викликає тривогу.

«Сила Сибіру-2»

Ще більш важливим розвитком ситуації з постачанням природного газу є наміри Росії презентувати під час візиту президента Росії Володимир Путіна до КНР проект газопроводу «Сила Сибіру-2». Ця труба потужністю 55 млрд. куб. метрів має привести російський газ не тільки до Китаю, але і до Південної Кореї, і до КНДР.

Цікавинка з цим проєктом полягає у тому, що він транспортуватиме газ із тих самих родовищ на Ямалі, де беруть початок трубопроводи «Північного потоку-2».

Трубопроводи на газопереробному об'єкті, що експлуатується «Газпромом». Газове родовище Бованенково на півострові Ямал. Росія, 21 травня 2019 року
Трубопроводи на газопереробному об'єкті, що експлуатується «Газпромом». Газове родовище Бованенково на півострові Ямал. Росія, 21 травня 2019 року

Немає жодних даних стосовно можливостей подвоєння видобутку газу на Ямалі у найближчі десятиліття, тож «Сила Сибіру-2» має чіткі ознаки традиційного для «Газпрому» проєкту-шантажу, який, в разі його реалізації, дозволить Росії просто перенаправити газ з Ямалу до Китаю і тим самим поставити Німеччину і решту Європи «на коліна».

У Південно-східній Азії зі стурбованістю спостерігають за маніпуляціями Росії, яку підтримує лише Китай. Він, як здається, виграє при будь-якому розвитку подій.

Питання у тому, чи інші країни, які залежать від російського газу, знайдуть йому стабільну альтернативу.

Сергій Корсунський – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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