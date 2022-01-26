Черговий «розп'ятий хлопчик» або фейк про «випробування біологічної зброї на українських солдатах»

Прокремлівська пропаганда розповсюджує черговий фейк: нібито Київ в обмін на постачання зброї дозволяє США проводити експерименти на своїх солдатах.

У російськомовний інформаційний простір державний телеканал «Білорусь 1» запустив повідомлення про те, що нібито в Грузії та Україні на військових випробовували біологічну зброю.

«Є вагомі підстави вважати, що солдати місцевих армій стали піддослідними кроликами під час випробувань біологічної зброї. Документи свідчать: об'єктами експериментів були 4 тисячі українських солдатів та тисяча грузинських», – прозвучало в ефірі «Білорусь 1» (Білорусь).

Сумнівну сенсацію одразу підхопили російські ЗМІ. Не лише маловідомі сайти та блоги, а й місцеве телебачення розповіло, що «досліди американці проводили у біолабораторіях у Горі, Львові та Харкові».

«Партнерство по-американськи, оплачене кров'ю братів названих, і, напевно, у розумінні заокеанських стратегів – менших», – «Росія 24» (Росія)

«Причому це, цілком імовірно, лише перший етап. Оскільки далі напрошуються випробування вже не на пробірках із кров'ю, а безпосередньо на тих, у кого кров забирали», – «Росія 24» (Росія).

Що в сюжеті про «біоексперементи»?

Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», дослідив це повідомлення.

Історія настільки відповідає наративу про «маріонетки Заходу», що поширюється прокремлівськими ЗМІ, що автори не обтяжують себе перевіркою фактів. А вони досить сумнівні.

Джерело новини – сайт болгарської журналістки Діляни Гайтанджієвої. У статті, крім фотографій будівель і машин, наводяться «внутрішні документи» Пентагону (міністерства оборони США), достовірність яких не підтверджена. І навіть у цих розрізнених файлах нічого немає про досліди на людях.

Хто авторка?

Насторожує репутація автора так званого «розслідування» . Колись у Болгарії Діляну Гайтанджієву знали як досвідчену та шановану журналістку – вона регулярно публікувалася в газеті «Труд», з'являлася і на телебаченні.

Але у 2017 році стався скандал: журналістка опублікувала фейк. На основі неперевірених документів, отриманих з анонімного твітер-акаунту, вона написала, що азербайджанські дипломати перевозять зброю для терористів. З роботи Діляну Гайтанджієву тоді звільнили, хоч сама вона свою помилку не визнала.

Вона завела блог і стала публікувати там ще сміливіші і не менш сумнівні сенсації: про те, що колишнього колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію нібито не намагалися отруїти «Новичком», у британському метро пасажири зазнавали газових атак з метою експерименту, а США постачає «Аль-Каїді» зброю, щоб сильніше розпалити війну в Сирії.

Західні фактчекери неодноразово спростовували заяви журналістки, але російські ЗМІ регулярно її цитують.

Наприклад, у 2018 році на російському телеканалі «Звезда» Діляна Гайтанджієва заявляла, що США готують біологічну зброю проти Росії.

«Ми впевнено можемо стверджувати, що до перевезення крові та патогенів причетні американські дипломати», – сказала блогерка.

Сенсаційні розслідування про американські лабораторії та розробки біологічної зброї користуються у прокремлівських медіа особливим попитом. І це незважаючи на те, що такого роду твердження детально перевіряли ще раз численні фахівці з фактчекінгу і з'ясували, що вони є безпідставною дезінформацією.