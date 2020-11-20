Як луганський фейк про «вбитих вакциною українських солдатів» розвінчали в Австралії

З появою новин про успішні випробування вакцин від COVID-19 теорії змови про коронавірус, які весь цей час активно поширювали в соцмережах, дещо видозмінилися. Серед найпопулярніших конспірологічних теорій залишилося «чіпування», а додався фейк про те, що вакцина нібито «змінює ДНК людини», дослідив телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Усі подібні фейки нічим не обґрунтовані. За кожної побічної дії розробники вакцин на певний час припиняли свої клінічні випробування. Упродовж кількох місяців експериментів подібних випадків, про які стало відомо, були одиниці. Проте фейки про «смерті добровольців» регулярно з’являлися в соцмережах. Запускали їх як самі COVID-дисиденти, так і певні політичні сили.

Одним із таких прикладів став «фейк про смерть українських солдатів», які нібито «померли в Харкові після щеплення американською вакциною». Цей фейк з’явився в Луганську, а розвінчали його – аж в Австралії.

Експерти-фактчекери кажуть, що людей, які вірять в фейки про коронавірус, іноді можна переконати: «Варто поставити їм запитання: «Навіщо?», «Навіщо комусь це робити?», «Я тобі вірю, але який у всьому цьому сенс?».