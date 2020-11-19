Порівняння вакцин проти COVID-19: переваги і недоліки

Останній тиждень був багатим на оптимістичні заяви розробників вакцин щодо ефективності їхніх препаратів. Результати випробовувань перевершили всі очікування, кажуть експерти. Розповідаємо, чим відрізняються вакцини різних компаній і на які питання світ усе ще потребує відповідей.

Pfizer і BionTECH

Заявлена ефективність: 95%

Країна: США, Німеччина

Дози: 2

Зберігання: –70 °С

Американська фармакологічна компанія Pfizer і німецька компанія BionTECH, які спільно працюють над вакциною-кандидатом BNT162b2, стали першими, хто 9 листопада заявив про попередню ефективність препарату більш ніж у 90%.

Пізніше розробники вже заявили про те, що їхня вакцина ефективна на 95%. Що це означає? Що з кожних 100 щеплених людей близько 95 матимуть імунітет до коронавірусу.

Вакцина-кандидат передбачає два щеплення з інтервалом у три тижні. Згідно з даними, вакцина надаватиме захист від захворювання через 28 днів після щеплення. Остаточний відсоток ефективності вакцини може змінитися за остаточними результатами випробувань.

Компанії також кажуть, що вакцина безпечна для літніх людей. Незалежний Комітет моніторингу даних (DMC) підтвердив «відсутність серйозних проблем із безпекою» у цього препарату.

Розробники кажуть, що можуть виробити 50 мільйонів доз до кінця цього року.

Але ситуацію ускладнює логістична перепона – а саме необхідність зберігати і транспортувати вакцину у надхолодних контейнерах за температури нижче від мінус 70 °С. Наразі низка пов’язаних із цим питанням проблем потребує відповідей: наприклад, як вакцину доставлятимуть у важкодоступні регіони.

«Спутнік V», Центр Гамалії

Заявлена ефективність: 92%

Країна: Росія

Дози: 2

Зберігання: у сухому вигляді

Не встигли західні розробники повідомити про свої успіхи з ефективністю вакцини у 90%, як у Росії одразу заявили про 92% в перебігу першого проміжного аналізу даних III фази клінічних досліджень вакцини «Спутнік V».

Центр Гамалії входить до структури Міністерства охорони здоров’я Росії. Розробку препарату фінансував Російський фонд прямих інвестицій.

Російська вакцина «Спутнік V» із часу заяв про її створення викликала чимало критики у світі. Російський президент Володимир Путін назвав її першою зареєстрованою в світі вакциною. Щоправда, зареєстрували її до закінчення всіх необхідних етапів клінічних досліджень. Багато хто пов’язав такий поспіх із бажанням Росії бути першою у неофіційних світових перегонах вакцин.

Проблема з російськими вакцинами полягала в тому, що, згідно з міжнародними нормами, вакцина може отримати реєстрацію тільки після успішного завершення доклінічних і трьох фаз клінічних випробувань.

Остання з них, тобто третя, фаза передбачає випробування на десятках тисяч людей і триває кілька місяців. Зареєстровані в Росії вакцини пройшли реєстрацію навіть до того, як почали повноцінну третю фазу, а препарат «Спутнік V» уже почали широко використовувати.

І тим не менш, деякі оглядачі звертають увагу на те, що російська розробка обіцяє кращі умови зберігання і транспортування – на відміну від Pfizer і BionTECH вона не потребує зберігання при температурі, нижчій за –70 °С.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) веде переговори з російським інститутом, який розробив вакцину від коронавірусу «Спутнік V», щодо потенційної заявки на внесення до списку рекомендованих для використання у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомили в ООН агентству Reuters.

Російські розробники також заявили, що отримали заявки на закупівлю вакцини з кількох десятків країн і мають випустити понад мільярд доз.

19 листопада стало відомо, що Центр імені Гамалії подав заявку на сертифікацію російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V» в штаб-квартиру ВООЗ, про що повідомила представник організації в Росії Меліта Вуйнович в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

Moderna

Заявлена ефективність: 94,5%

Країна: США

Скільки потрібно доз: 2

Зберігання: 2–8 °C (до 30 днів), –20 °C (до 6 місяців)

Американська компанія Moderna розробляє нову вакцину від коронавірусного захворювання COVID-19 разом із Національним інститутом охорони здоров’я США. Moderna стала другим американським виробником ліків, який повідомив про результати, що значно перевищують очікування.

На відміну від своїх американських колег, Moderna пропонує вакцину, яку можна зберігати при нормальній холодильній температурі – а отже, вона буде простішою у розподілі. Moderna очікує, що її вакцина залишатиметься ефективною при температурах у холодильнику від 2 до 8 градусів Цельсія протягом 30 днів, і її можна зберігати до 6 місяців при –20 °C.

Moderna також заявляє, що звертатиметься до регуляторних органів США вже у найближчі тижні. Очікується, що в США буде доступно 20 мільйонів доз. Наступного року компанія планує розподілити до одного мільярда доз для використання у всьому світі, на що потребуватиме дозволу інших країн.

У першу чергу розроблена за державні кошти вакцина має дістатися громадянам США.

Інші західні вакцини

Насправді розробкою і випробовуванням потенційної вакцини займається ще більша кількість компаній. Наприклад, шведсько-британський фармацевтичний велетень AstraZeneca, або Johnson & Johnson.

Цілком імовірно, що протягом найближчого часу компанії-конкуренти також оприлюднять дані щодо своєї ефективності.

Китайські вакцини

Тим часом у Китаї розробляють одразу кілька вакцин проти нового коронавірусу. Компанія Sinovac Biotech розробила вакцину CoronaVac.

Іще чотири експериментальні вакцини наразі проходять пізні стадії випробувань. Але результати, опубліковані в науковому журналі The Lancet, стосуються лише першої і другої фаз клінічних випробувань CoronaVac.

Експериментальна вакцина ConovaVac викликає швидку імунну відповідь, проте рівень вироблених антитіл усе одно був нижчим, ніж у людей, які одужали від хвороби, повідомляє Reuters.

Принаймні три вакцини доступні для критично важливих працівників у рамках спеціальної програми, тоді як одна була затверджена для китайських військових іще у червні, повідомляє «Бі-бі-сі».

Питання попереду

Попереду на розробників вакцин-кандидатів очікує чимало запитань: наприклад, як довго зберігатиметься імунітет від вірусу після щеплення або чи дозволяє воно запобігти поширенню хвороби, чи ж просто знижує ймовірність серйозних симптомів.

Тим часом Україна також розробляє власні препарати для протидії COVID-19 (не вакцини). Український «Біовен» внесли до протоколу лікування хворих на коронавірус, повідомив співвласник компанії-виробника препарату, зауваживши, що вже завершили клінічні випробування ліків, і вони показали гарні результати у комплексному лікуванні важкої пневмонії. «Біовен», або ж, іншими словами, імуноглобулін – ліки на основі плазми крові людей, які перехворіли на COVID-19. Клінічні випробування препарату розпочалися у травні, коли фармацевтична компанія «Біофарма» отримала на це дозвіл Міністерства охорони здоров’я. Тестування проводилося на 66 добровольцях. Прочитати більше про український препарат можна тут.

Вакцина – кінець пандемії?

Вакцина сама по собі не зможе спинити пандемію COVID-19. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус.

Він зазначив, що навіть після початку вакцинації доведеться продовжувати практику спостережень за поширенням коронавірусу; продовжити тестувати людей на коронавірус, а також ізолювати хворих; відстежувати і відправляти на карантин людей, які контактували з хворими; заохочувати людей зберігати пильність.