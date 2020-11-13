ВООЗ перевірить російську вакцину від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) веде переговори з російським інститутом, який розробив вакцину Sputnik V від коронавірусу, щодо потенційної заявки на внесення до списку рекомендованих для використання у надзвичайних ситуаціях. Про це повідомили в ООН агентству Reuters.

Нещодавно у Росії заявили, що вакцина ефективна на 92 відсотки.

«ВООЗ зв’язалася з Науково-дослідним інститутом епідеміології і мікробіології Гамалія, який висловив зацікавленість в подачі заявки на включення (вакцини, – ред.) до списку ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у ВООЗ, якщо буде встановлено, що вакцина відповідає критеріям організації, вони про це повідомлять.

Список вакцин для використання у надзвичайних ситуаціях ВООЗ буде рекомендувати її державам-членам. Ця процедура спрощує процес використання нових і неліцензованих вакцин та інших продуктів під час надзвичайних ситуацій.

ВООЗ, яка підтримує прискорену розробку вакцин для стримування пандемії, ще не провела попередню кваліфікацію експериментальної вакцини і не випустила список для використання в надзвичайних ситуаціях.

Росія першою заявила про розробку вакцини від нового коронавірусу, проте медичні експерти поставили під сумнів реєстрацію вакцини «Спутнік-V».

9 листопада американська фармакологічна компанія Pfizer та німецька компанія BionTECH, які спільно працюють над вакциною від коронавірусу, заявили, що потенційна вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 під назвою BNT162b2 здатна запобігати COVID-19 в більш ніж 90 відсотках випадків.