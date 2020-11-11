У Росії заявляють, що ефективність їхньої вакцини «Спутнік V» – 92%. Вона дійсно працює?

У Росії заявили про те, що їхня вакцина від коронавірусу ефективна на 92% – це сталося одразу після того, як американська Pfizer і німецька BionTECH заявили про ефективність свого препарату в 90%. Але у світі російському винаходові радіти не квапляться.

Російський президент Володимир Путін настільки не хотів, щоб американський розробник вакцини Pfizer випередив його, що одразу заявив, що Росія збирається зареєструвати вже третю вакцину від COVID-19, пише CNBC.

Але це ще не все. У Росії також заявили, що ефективність вакцини «Спутнік V» проти коронавірусу склала 92% в ході першого проміжного аналізу даних III фази клінічних досліджень у Росії.

В Інституті імені Гамалії, який розробляє вакцину, повідомили, що російські дослідники встигли двічі вакцинувати близько 16 тисяч добровольців і провели аналіз ефективності на основі 20 випадків зараження.

Західні конкуренти

Напередодні, 9 листопада, американська фармакологічна компанія Pfizer і німецька компанія BionTECH, які спільно працюють над вакциною-кандидатом, заявили, що їхня потенційна вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 під назвою BNT162b2 здатна запобігати коронавірусній хворобі в більш ніж 90% випадків.

У дослідженні брали участь 43 538 учасників, у 42% з них був різний попередній перебіг, серйозних загроз їхній безпеці не виявили. При цьому в 94 учасників підтвердили захворювання на COVID-19. Розробники тепер планують продовжувати клінічні випробування, доки не будуть виявлені 164 випадки зараження. Це дасть змогу краще вивчити характеристики вакцини, повідомили дослідники.

Новину від Pfizer і BionTEC дуже добре сприйняли, у тому числі, і світові фінансові ринки: підскочили ціни на нафту і різко зросли акції багатьох компаній. Видання Financial Times назвало нову потенційну вакцину «першим променем надії».

Чому так не раділи російській вакцині?

У свою чергу, російську вакцину «Спутнік V» із часу заяв про її створення широко критикували у світі. Її зареєстрували у серпні цього року. Путін назвав її першою зареєстрованою в світі вакциною. Щоправда, зареєстрували її до закінчення всіх необхідних етапів клінічних досліджень.

Стаття російських учених у журналі Lancet була опублікована на початку вересня 2020 року. У ній стверджувалося, що російський препарат «Спутнік V», розроблений центром імені Гамалії, здатний створити в організмі людини імунітет проти коронавірусу, а всі пацієнти, які брали участь у випробуваннях, виробили антитіла для протидії вірусові і в них не було серйозних побічних ефектів.

У жовтні російський президент оголосив про реєстрацію другої вакцини «ЕпіВакКорона» від новосибірського центру «Вектор».

Проблема з російськими вакцинами полягала в тому, що, згідно з міжнародними нормами, вакцина може отримати реєстрацію тільки після успішного завершення доклінічних і трьох фаз клінічних випробувань.

Остання з них, тобто третя, фаза передбачає випробування на десятках тисяч людей і триває кілька місяців. Зареєстровані в Росії вакцини пройшли реєстрацію навіть до того, як почали повноцінну третю фазу, а препарат «Спутнік V» уже почали широко використовувати.

«Важливо бути не першим, а бути найкращим у розробці вакцини від коронавірусу. Це означає, що її безпечність і ефективність мають бути доведені», – написав Лоуренс Ґостін з Інституту національного і глобального права в галузі охорони здоров’я при Джорджтаунському університеті у Вашингтоні в колонці для англомовної газети The Moscow Times.

Ґостін тоді наголосив, що міжнародна спільнота не визнає російської вакцини, поки її ефективність не буде доведена.

Коли чекати на реально перевірену вакцину?

Pfizer і BioNTech усе ще перевіряють остаточні дані щодо свого препарату, проте якщо все піде за планом, то вже на початку 2021 року можна буде очікувати на вихід у світ першої ефективної і надійної вакцини. Pfizer каже, що зможе виробити 50 мільйонів доз вакцини до кінця цього року і близько 1,3 мільярда доз до кінця 2021 року.

Станом на початок листопада близько десятка вакцин-кандидатів перебувають у третій фазі клінічних випробувань, загалом у якійсь із фаз клінічних випробувань – близько п’яти десятків.