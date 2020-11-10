Вакцини від грипу: куди вони поділися?

За офіційною інформацією, в Україні більш ніж достатньо вакцини від грипу. Але на практиці – знайти її нині дуже важко. Кілька одиничних доз ще можна вихопити в невеличких містах або в деяких приватних клініках, втім, на більшість наших дзвінків відповідь одна: вакцина від грипу скінчилася і коли буде ще – невідомо. Де ж ці вакцини – розбираємося далі.

Розбиратися із кількістю вакцин в Україні почнемо зі згадки про минулий рік.

Торік щеплення від грипу, за даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), зробили 238 079 людей (0,6% населення), а от поставили в країну 500 000 доз вакцини.

Цього року в Україну завезли більше вакцин: 665 тисяч доз вакцини від грипу. Більше того, вони вже пройшли державний контроль, про що є офіційне повідомлення.

А от пройшли щеплення, за останніми даними ЦГЗ, близько 30 тисяч людей, із них лише протягом останнього тижня близько 18 тисяч.

Той самий Центр громадського здоров’я на початку жовтня повідомляв про надходження у продаж понад три десятки тисяч доз сироватки.

Отже, питання: чому люди скаржаться на дефіцит вакцини, чому їх немає в аптеках та лікарнях? Власне, де ж ці вакцини?

Запитуємо в лікарнях, аптеках та у постачальників

Є конкретний перелік вакцин, які пройшли державний контроль: їх чотири види.

Перша спроба знайти вакцину в аптеках у режимі онлайн завершилася невдало: у столиці її немає ніде, у пропозиціях лише поодинокі варіанти в Житомирі, Бердичеві, у Броварах.

Дзвінки у лікарні (як державні, так і приватні) завершувалися однаково: вакцини наразі немає, очікуємо завезення, обіцяли наприкінці тижня.

В офіційних постачальників кажуть – все розпродали, але якщо потрібна офіційна відповідь, то доведеться почекати.

Володимир Руденко, директор Аптечної професійної асоціації України, каже, що вакцина є, просто її швидко розкуповують.

Запитуємо у представників влади

Народна депутатка від «Голосу», член комітету з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина раніше закликала всіх щеплюватися від грипу і навіть передала умовну естафету своїм колегам.

До обрання в парламент Ольга Стефанишина була заступницею очільниці МОЗ Уляни Супрун і проводила активну кампанію з вакцинування. А ще раніше, як громадська активістка, боролася за доступність ліків та лікування для важкохворих пацієнтів.

Радіо Свобода запитало в депутатки, що їй відомо про дефіцит вакцини від грипу в Україні.

«В першу чергу це пов’язано із тим, що на ринку цього року є певний ажіотаж і набагато більше людей усвідомили важливість вакцинації. Це, звичайно, пов’язано із пандемією Covid-19. У той же час, виробники щороку розраховують виробництво вакцин відповідно до потреб минулого року. І оскільки в Україні зазвичай не було достатнього такого попиту, то і кількість вакцин, як мені здається, була розрахована до потреби минулих років», – відповіла депутатка.

Вихід із ситуації бачить через співпрацю МОЗ із виробниками вакцин, аби доставити додаткову партію вакцин. Як зазначила Ольга Стефанишина, про майбутні додаткові постачання вакцини вона буде запитувати через депутатський запит.

Чому ж тоді не складаються цифри, коли з 665 тисяч доз вакцин, в Україні вакциновані усього 30 тисяч, а сироватки при цьому в доступі немає?

На це запитання для Радіо Свобода відповів Олександр Заіка, завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Він пояснює, що кількість вакцинованих, яку в своїй статистиці подає ЦГЗ, не відображує реальної картини використання вакцин.

«У нас статистика від тих лікувальних комунальних закладів, які офіційно провели щеплення і відзвітували по формі», – зазначає Олександр Заіка.

Облік щеплень, які роблять приватним чином, не ведеться.

Наприклад, якщо на підприємстві вирішили вакцинувати своїх працівників через лікарню, то вони потраплять до статистики. Якщо ж на підприємстві закупили вакцину і запросили лікарів за приватною домовленістю зробити щеплення, то такі випадки до офіційної статистики не потраплять.

Запитуємо в лікаря

Лікар-інфекціоніст, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології в Національній медичній академії післядипломної освіти Федір Лапій пояснює, що дефіцит вакцин від грипу зараз по всьому світі й це пов’язано із зростанням попиту на неї.

«Виробники збільшили обсяги виробництва, але все одно вони не можуть задовільнити потребу в попиті, які на сьогодні є», – зауважує лікар.

У той же час, міністр охорони здоров’я Максим Степанов 8 жовтня заявив, що Камбін закупить 1,4 мільйона доз вакцин проти грипу за державний кошт для медиків, освітян та правоохоронців.

Більше того, Федір Лапій переконаний, що через дефіцит виробництва вакцини, урядова обіцянка щодо закупівлі 1,4 мільйона доз під загрозою зриву.

Олександр Заіка, завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я МОЗ України, вважає, що виробництво буде збільшувати свої потужності. Хоча і називає план «амбітним».

«Це така амбітна ціль, і ми будемо все робити для того, аби її досягти і вона покроково буде реалізовуватися. Зараз пройшли переговори з міжнародними закупівельними організаціями і одна з організацій вже почала процедуру закупівель за державний кошт перших 40 тисяч доз вакцини від грипу, які будуть розподілені між медиками», – пояснює він у коментарі Радіо Свобода.

Цю поставку на 40 тисяч очікують в листопаді. Ще 16 тисяч вакцин для медиків, які працюють на першій лінії боротьби із Covid-19, мають надійти від американської організації CDC, додає завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров'я.

Це занадто малі обсяги для вакцинації за державний кошт тих, хто в групі ризику, зазначає Федір Лапій. На його думку, варто було б погодитися закуповувати генно-інженерні вакцини, які наразі не зареєстровані в Україні, але є на ринку в доступі.

Чому такий попит?

Більшість опитаних стверджують, що високий попит на щеплення від грипу через пандемію Covid-19. Тож, чи зміцнює ця вакцина організм у боротьбі з коронавірусом?

«Зараз можливий розвиток конфенкції, тобто коли дві інфекції одночасно у людини. Тут мова йде про коронавірус і грип. І повідомлення, які ми маємо з різних країн, показують, що ризик смерті у разі приєднання грипу до Covid-19, або навпаки, збільшується у два рази. Мова не йде про те, що вакцина проти грипу створює імунітет проти Covid-19, йдеться про те, що наслідки можуть бути менш трагічні, якщо ти маєш захист від грипу», – пояснив Федір Лапій.

Втім, є думка, що грип цього року взагалі «пошкодує» людство. Точніше, через усі карантинні заходи його поширення послаблене.

Якщо подивитися на дані Центру громадського здоров’я, то там значиться, що в Україні не зареєстровано циркуляції вірусів грипу, втім, на ГРВІ за тиждень захворіли 157 980 людей.

Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів, вважає, що вірус грипу «не приживеться» цього року.

«Є дані від ВООЗ: у Німеччині, Польщі, Франції, Сполучених Штатах, Франції, Канаді, Мексиці, Росії, Білорусі – немає вірусу грипу. А де він візьметься в Україні, якщо ніхто сюди не залітає, не їздить, а він має звідкись взятися. Немає міграції людей», – зазначає він.

Лікар Федір Лапій вважає це помилковим твердженням.

«Якщо розбити це питання на частини, то, дійсно, в Південній півкулі завдяки безпрецедентним карантинним заходам вдалося попередити поширення грипу. Це не означає, що його не було. Але, дійсно, випадків грипу було менше у порівнянні з минулими сезонами, і це пов’язано із суворими карантинними заходами. Але в Південній півкулі грип сам по собі менше поширюється в порівнянні з Північною», – пояснює він.

Федір Лапій не заперечує того, що грип цього сезону може бути меншим тягарем через те, що люди частіше миють руки, носять маски, тримаються дистанції і є більш обачливими, але є й інші фактори, які, на його думку, варто враховувати.

«Ми вже маємо випадки грипу в Європі, – каже він. – Як ми проживемо цей сезон – залежить від багатьох випадків, від погодних в тому числі: наскільки зима буде морозною, чи вона буде сирою мрякою, бо це те, що сприяє поширенню як грипу, так і інших вірусних інфекцій»

Щеплення від грипу можна робити протягом усього сезону, доки не закінчиться строк придатності вакцини.