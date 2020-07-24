Терміни появи, необхідні дози, світова гонка: вакцина від коронавірусу у 10 цитатах

Весь світ чекає на появу ефективної вакцини проти коронавірусу, і одразу кілька розробників уже заявили про позитивні результати випробовувань. Радіо Свобода пропонує кілька цитат провідних дослідників та експертів про терміни появи, потенційні труднощі та проблематику нинішньої гонки вакцин.

«Ми хотіли б, щоб люди вже наперед задумалися про те, як розподілятимуть вакцини…Немає способу вакцинувати всіх одразу, тому ми повинні думати про те, що чесно і що справедливо»,

– економіст Параґ Патак, The New York Times.

«Наразі жодна з вакцин не виглядає так, ніби вона запрацює вже з першої дози»,

– засновник компанії Microsoft і філантроп Білл Ґейтс, CBS News.

«Я впевнений, що ми таки отримаємо вакцину від COVID-19, але не впевнений, які саме з нинішніх вакцин-кандидатів зрештою вводитимуть людям»,

– Амеш Адалья, старший науковий співробітник Центру охорони здоров’я при Університеті Джонса Гопкінса, Reuters.

«Мене найбільше хвилює: глобальна конкуренція замість співпраці – це те, що шкодить. У цій пандемії нам потрібно швидко зрозуміти, що є кращі способи впоратися з цим»,

– Метью Кавана, асистент кафедри глобального здоров'я та професор Джорджтаунського університету, Reuters.

«На те, щоб зібрати дані про те, що вакцини дійсно працюють і вони безпечні, може піти рік»,

– лікар Пітер Готец із Baylor College of Medicine в інтерв’ю CNN.

«Ми маємо кілька кандидатів-вакцин, які дійшли до третьої фази випробовувань через сім місяців після того, як дізналися генетичну послідовність вірусу. От що може статися, коли державні, академічні та приватні організації збираються разом з єдиною метою. Об’єднавшись, ми можемо досягти набагато більше!»,

– організація Infectious Diseases Society of America, Reuters.

«Коли прийде осінь, все буде заплутано: і COVID-19, і грип будуть активними одночасно. Оскільки у нас є ефективна вакцина проти грипу, принаймні ми можемо отримати захист проти однієї з цих хвороб»,

– Ред Двейк, голова Распіраторного інституту клініки Клівленда, Reuters.

«Щоб вакцинувати всіх, світу потрібно якомога швидше отримати 7,8 мільярда доз. Якщо для успішної вакцини потрібно більше однієї дози або її потрібно давати щороку, що здається ймовірним, цей показник буде навіть вищим. Світ потребує майже постійного постачання вакцини. Тільки тоді ми можемо взяти під контроль COVID-19»,

– колишня прем’єр-міністр Нової Зеландії Гелен Кларк, заступниця генсекретаря ООН Вінні Бяньїма, The Guardian.

«Результати раннього випробування декількох вакцин, тобто результати фази 1 та/або фази 2, були дуже перспективними. Ми, безумовно, повинні «вірити» цим результатам, визнаючи, що вони не доводять, що вакцина є ефективною… Ці випробування на ранній фазі стосуються безпеки та того, чи викликає вакцина гарну імунну відповідь. Гарна новина полягає в тому, що у нас є кілька вакцин, які вже перейшли або рухаються у напрямку до випробувань фази 3 – необхідної для того, щоб довести, що вона «працює» для ліцензування»,

– Обрі Гордон, доцент кафедри епідеміології в Мічиганській школі громадського здоров'я.

«Шалений поспіх з метою «бути першим» на ринку в жодному разі не повинен скомпрометувати науку. У нас дуже жорсткі наукові принципи щодо наукових досліджень, і порушувати їх не можна ... Етика має надзвичайно важливе значення в будь-якому науковому дослідженні»,

– докторка Крутіка Куппаллі, дослідниця біобезпеки в Центрі охорони здоров'я Університету Джонса Гопкінса.