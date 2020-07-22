Чотири вакцини від COVID-19 світових розробників показують позитивні результати. Коли почнеться виробництво?

Принаймні чотири розробники вакцини проти коронавірусу заявляють про позитивні результати.

Найбільше уваги зараз привертає британсько-шведська розробка за участі Оксфордського університету та компанії AstraZeneca, адже виробник уже має домовленості із урядами кількох країн про замовлення на виробництво вакцини, якщо випробування будуть успішними. Компанія вже пообіцяла виготовити 2 мільярди доз, а з наступного тижня 10 тисяч волонтерів у Британії, Бразилії та Південній Африці та 30 тисяч – у США почнуть отримувати цю експериментальну вакцину.

Китайська компанія CanSino Biologics також заявляє, що їхній препарат виробляє сильну імунну відповідь на пізніх стадіях випробування на людині, йдеться у медичному журналі The Lancet.

Про позитивний прогрес звітують також американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech.

Про схоже успішне вироблення імунної реакції на вакцину повідомляє й американська компанія Moderna у співпраці із Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб США. Однак, на пізніх стадіях випробувань на людині виявили помірні побічні реакції, як-то втома, головний біль, озноб і болі в м’язах.

Тим часом вакцину від китайського виробника Sinovac із вівторка випробовуватимуть на добровольцях у Бразилії. Протягом наступних трьох місяців 12 дослідницьких центрів країни планують провести 9 тисяч тестових щеплень. Якщо вони будуть успішні, препарат можуть почати виробляти у Бразилії на початку наступного року. Зараз у країні вже понад 2 мільйони інфікованих COVID-19, підтверджено понад 80 тисяч смертей.

Водночас лікар Пітер Готец із Baylor College of Medicine заявив в інтерв'ю CNN, що «перші вакцини можуть не бути найкращими», і на те, щоб «зібрати дані про те, що вакцини дійсно працюють і вони безпечні», може піти рік.

Зазвичай вироблення вакцини забирає до десяти років, пише NBC News, однак стрімке поширення вірусу у світі змушує фармацевтичні компанії змагатись за першість у винайденні щеплення. Як в інтевр'ю виданню підкреслив лікар Карлос дел Ріо з Emory University School of Medicine, вакцина все ще може виявитись неефективною на пізній стадії випробувань. Зокрема, так було із вакциною проти ВІЛ.

Інше питання у тому, чи буде вакцина ефективно діяти для всіх груп населення. До прикладу, препарат Oxford-AstraZeneca випробували на понад тисячі учасників, але серед них не було старших за 55 років. У випадку CanSino випробування включали цю вікову групу, але загалом там було лише понад 500 добровольців. Окреме питання залишається із побічними ефектами, дія яких може бути відкладеною.

За даними ВООЗ, зараз загалом понад 100 компаній у світі розробляють вакцину від коронавірусу, до двадцяти проєктів перебувають на стадії випробування на людях, розробки ще 130 – на більш ранніх стадіях.