Американська компанія збирається почати фінальні випробування вакцини від COVID-19 на людях. 14 липня фірма Moderna повідомила, що попередні тести дали позитивні результати.

За словами представників компанії, експериментальна вакцина була безпечною та спровокувала відповідь імунітету в усіх 45 волонтерів.

Американський уряд підтримує вакцину від компанії Moderna. Наприкінці липня її випробують 30 тисяч людей.

Наразі у світі триває розробка близько двох десятків можливих вакцин від COVID-19.

Один з провідних американських інфекціоністів Ентоні Фаучі висловлює «обережний оптимізм», що у світі розроблять принаймні одну вакцину до кінця 2020 – початку 2021 року.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у світі виявили понад 13,3 мільйона випадків COVID-19. Одужали 7,4 мільйона людей, майже 580 тисяч померли.