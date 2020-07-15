У Західній Європі повертають обмеження, пов’язані з COVID-19

Влада у Великій Британії та Франції посилила правила носіння масок у закритих громадських приміщеннях, намагаючись запобігти подальшому поширенню коронавірусної інфекції. Британський уряд оголосив 14 литпня, що з 24 липня носіння масок у магазинах і торгових центрах знову буде обов’язковим.

Британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що носіння масок у закритих приміщеннях є дієвим захисним засобом, і, за його словами, наукових підтверджень цьому факту стає все більше.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у телеінтерв’ю 14 липня, що хотів би запровадити обов’язкове правило носити маски в закритих громадських місцях, починаючи з 1 серпня, як «посилення» превентивних заходів.

Французька влада нещодавно попередила про невеликий приріст випадків зараження – у зв’язку з деяким літнім «розслабленням» і, відповідно, нехтуванням правилами дистанціювання. Уряд нагадав французам, що жертвами епідемії стали 30 тисяч жителів країни.

В Іспанії, наприклад, у Каталонії, місцева влада зобов’язала громадян носити маски в спробі перекрити шляхи для поширення вірусу. До такого рішення підштовхнули усе частіші нові випадки зараження коронавірусною інфекцією.

У Німеччині голова федерального управління з координації антиепідемічні заходів Хельге Браун заявила агентству AP, що носіння масок, цілком імовірно, залишиться обов’язковим у найближчому майбутньому. За її словами, носіння масок – це найменше і першочергове, що має зробити кожен для запобігання інфікуванню.