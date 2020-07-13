До 130 мільйонів людей можуть зіткнутися з хронічним голодом через коронавірус цьогоріч – ООН

Кількість людей, які живуть у стані хронічного голоду, може зрости на 130 мільйонів через пандемію коронавірусу, йдеться в звіті Організації об’єднаних націй, оприлюдненому 13 липня.

«(Пандемія – ред.) може додати ще від 83 до 132 мільйонів до кількості тих, що недоїдають, у 2020 році», – йдеться в документі, підготовленому п’ятьма агенціями ООН на основі глобального економічного прогнозу.

За даними ООН, протягом 2019 року кількість голодуючих зросла на 10 мільйонів і на кінець року становила 690 мільйонів, або 9% населення світу.

13 липня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що через неадекватну реакцію на пандемію в багатьох країнах світ у найближчому майбутньому не повернеться до нормального життя.

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«Я хочу бути з вами відвертим: не буде повернення до «старої норми» у прогнозованому майбутньому», – заявив голова ВООЗ Тедрос Абраном Ґебреєсус. Він пояснив це тим, що послаблення карантинних заходів призвело до нових спалахів хвороби.

За добу 12 липня у світі зареєстрували 230 тисяч нових хворих на COVID-19.