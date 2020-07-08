Надію хворим із COVID-19 можуть дати Т-лімфоцити – шведський імунолог

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Дослідження, здійснене медичним університетом «Каролінський інститут» (Karolinska Institutet) у Стокгольмі в Швеції, свідчить, що люди, які не мають антитіл до нового коронавірусу, все ж можуть мати до нього імунітет завдяки Т-лімфоцитам, які виявляють і знищують уражені вірусом клітини. Один зі співавторів дослідження Ганс-Ґустаф Юнґрен (Hans-Gustaf Ljunggren), професор імунології Центру інфекційної медицини «Каролінського інституту», в інтерв’ю для Радіо Свобода каже, що Т-лімфоцитний імунітет може виявитися тривалим.

– Пане професоре, дослідження «Каролінського інституту» у Швеції, в якому ви є співавтором, свідчить, що люди з негативним тестом на антитіла до коронавірусу все-таки можуть мати деякий імунітет. Яким чином це можливо?

– Ми звернули увагу, що багато пацієнтів, які заразилися вірусом, дають сильну імунну реакцію за допомогою Т-лімфоцитів, і то незалежно від зростання реакції за допомогою антитіл. Так що Т-лімфоцитну реакцію має більше людей, ніж тих, хто в певний момент часу має антитіла до коронавірусу.

– Ви кажете про Т-лімфоцити. Чим відрізняється дія Т-лімфоцитів від дії антитіл?

– Т-лімфоцити – це білі кров’яні клітини, які спеціалізуються на виявленні уражених вірусом клітин. Антитіла, зі свого боку, спеціалізуються на виявленні вільних вірусів у тілі. Віруси для реплікації мають заразити клітину. І от Т-лімфоцити якраз і вбивають такі клітини, уражені вірусами, таким чином фактично знищуючи «фабрики», в яких у тілі виробляються нові віруси.

– Як ці клітини виникають у людському тілі?

– Щосекунди в вашому тілі, і в моєму тілі, і в будь-чиєму тілі виникають мільйони нових Т-лімфоцитів. І всі вони мають чудову здатність виявляти будь-що, з чим може зустрітися тіло. Ідеться про те, що всі ці окремі системи мають дещо відмінні особливості. Тож якщо ми заражаємося таким вірусом, як новий коронавірус, частина від усіх цих систем визначить, що сталося зараження коронавірусом. І тоді саме ці Т-лімфоцити починають швидко ділитися, так що виникають мільйони таких клітин саме з цією специфічною особливістю, і вони починають боротися з цією хворобою.

– Чи існує якийсь спеціальний метод чи препарат, щоб посилити виникнення Т-лімфоцитів?

– Загалом ми знаємо, що коли потрібна імунна реакція, то позитивний вплив на неї мають добре харчування, фізичні вправи й добрий нічний сон. Ми також знаємо, що голод чи брак сну мають негативний наслідок. Також негативний наслідок можуть дати деякі хвороби – наприклад, рак може спричинити пригнічення імунної реакції, так що організм буде не так добре захищатися від інфекцій, зокрема й вірусів.

– Отже, коли в людини є Т-лімфоцити, чи означає це, що вони захистять тільки її, чи й також не дадуть цій людині передати інфекцію іншим?

– Якщо вже є добрі Т-лімфоцити, здатні боротися з вірусом, це означає, що в цієї людини вже не буде відбуватися реплікація вірусу. Таким чином, ця конкретна людина вже не зможе передати вірус іншим. Так що, звичайно, добра Т-лімфоцитна реакція зробить свій внесок у загальну реакцію носія на вірус і тим самим і на здатність цієї людини поширювати вірус далі.

– Чи відомо, скільки триває Т-лімфоцитний імунітет?

– У випадку з COVID-19 ми, звичайно, цього не знаємо, бо ж хвороба існує якихсь п’ять чи шість місяців, принаймні в Європі. Тож єдине, що ми зараз можемо зробити, це озирнутися на інші попередні коронавірусні епідемії. Як ви знаєте, була велика епідемія – вона не розповсюдилася на весь світ, але це була епідемія в Південно-Східній Азії 2003 року. І були дослідження про рівень імунної реакції в тих пацієнтів. І цікаво те, що хоча в декого з тих пацієнтів була антитільна реакція, вона, як правило, не трималася більше ніж два чи три роки. Але дехто з тих, хто заразився тоді, 2003 року, і сьогодні має Т-лімфоцити проти того вірусу. Так що це дає нам знати, що Т-лімфоцитна реакція може бути справді тривалою. Ми не знаємо, чи буде так само і в нинішньому випадку, але це принаймні ознака, що це можливо.

– Де можна зробити тест на Т-лімфоцити – в кожній лабораторії, де й тест на антитіла?

– На жаль, тести на Т-лімфоцити значно складніші. Для них потрібна спеціалізована дослідницька лабораторія. Для них іноді, коли йдеться про матеріал від зараженої особи, потрібні спеціальні заходи безпеки, потрібні досить передові технології й методології. Так що на цей час їх не можна зробити в звичайних лабораторіях. Але ми, звичайно, сподіваємося, що в майбутньому це стане можливим.

– Так що, навіть не кожна країна зараз має такі лабораторії?

– Різною мірою мають. Але для таких тестів також потрібні досвідчені вчені. У нашій науковій публікації ми детально описали, як робиться такий аналіз, щоб кожен міг повторити цей дослід.