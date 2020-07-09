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09 липня 2020, Київ 23:50
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Неврологічні та інші симптоми у пацієнтів після COVID-19 можуть залишатися – відео

Неврологічні та інші симптоми у пацієнтів після COVID-19 можуть залишатися – відео
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Неврологічні та інші симптоми у пацієнтів після COVID-19 можуть залишатися – відео

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COVID-19 не тільки респіраторне інфекційне захворювання. Зростає кількість свідчень того, що хвороба може вплинути також на нервову систему, а це у свою чергу, може призвести до низки ускладнень: від втрати пам’яті до паралічу. У деяких пацієнтів ці симптоми можуть бути довготривалими, навіть після того, як початкова інфекція вже зникла. (Автор: Марґо Бафф, Відео: Reuters, AFP, AP)

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