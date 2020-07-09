COVID-19 не тільки респіраторне інфекційне захворювання. Зростає кількість свідчень того, що хвороба може вплинути також на нервову систему, а це у свою чергу, може призвести до низки ускладнень: від втрати пам’яті до паралічу. У деяких пацієнтів ці симптоми можуть бути довготривалими, навіть після того, як початкова інфекція вже зникла. (Автор: Марґо Бафф, Відео: Reuters, AFP, AP)