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08 липня 2020, Київ 17:14
Новини | Коронавірус

COVID-19: уряд виділив 5,3 млрд грн на обладнання для опорних лікарень по всій країні

Обладнання заплановане для відділень екстреної медичної допомоги

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє виділити Міністерству охорони здоров’я 5,3 мільярда гривень коштів із фонду боротьби з COVID-19, які будуть спрямовані на обладнання для відділень екстреної медичної допомоги, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Обладнання отримають районні лікарні по всій Україні. Це реальна реформа, яка дозволить покращити якість медицини і обладнати українські лікарні сучасною технікою», – сказав Степанов.

За його словами, серед обладнання, яке планується закупити, є системи ендоскопічної візуалізації, ангіографічні системи та комп’ютерні томографи для відділень екстреної медичної допомоги. Всього в Україні визначено 212 опорних лікарень.

В Україні станом на 8 липня виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119.

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