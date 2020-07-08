COVID-19: уряд виділив 5,3 млрд грн на обладнання для опорних лікарень по всій країні

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє виділити Міністерству охорони здоров’я 5,3 мільярда гривень коштів із фонду боротьби з COVID-19, які будуть спрямовані на обладнання для відділень екстреної медичної допомоги, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

«Обладнання отримають районні лікарні по всій Україні. Це реальна реформа, яка дозволить покращити якість медицини і обладнати українські лікарні сучасною технікою», – сказав Степанов.

За його словами, серед обладнання, яке планується закупити, є системи ендоскопічної візуалізації, ангіографічні системи та комп’ютерні томографи для відділень екстреної медичної допомоги. Всього в Україні визначено 212 опорних лікарень.

В Україні станом на 8 липня виявили 50 414 випадків коронавірусу, померли 1 306 людини, одужали 23 119.