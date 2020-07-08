ВООЗ не виключає, що коронавірус може передаватися повітрям

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала, що «з’являються докази» поширення коронавірусної інфекції повітряним шляхом. Про це на брифінгу заявила представник ВООЗ Марія Ван Керхове, повідомляє агентство Reuters.

«Ми говоримо про можливість повітряного та аерозольного шляхів, як одного зі способів передавання коронавірусу», – зазначила вона.

Раніше ВООЗ заявляла, що коронавірус переважно поширюється через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота інфікованого при кашлі, чханні або розмові.

У світі станом на 8 липня виявили понад 11,8 мільйона інфікованих коронавірусом, 6,4 мільйона людей одужали, більш ніж 543 тисячі померли.