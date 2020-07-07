У Сербії повторно запроваджують комендантську годину через новий спалах коронавірусу

У Сербії від 10 липня запровадять комендантську годину до 13 липня, заявив президент Сербії Александар Вучич. У країні впродовж минулої доби на COVID-19 захворіло 300 людей, померли 13, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Від 7 липня в громадських місцях заборонені зустрічі більш як 5 осіб.

Президент Вучич у надзвичайному зверненні до громадян заявив, що наразі госпіталізовані 4 тисячі хворих, із яких 120 перебувають у дуже тяжкому стані. Серед хворих є 300 студентів у столиці, також діти в 12 дитячих садочках. За словами Вучича, найближчим часом відкриють COVID-лікарні в Белграді й Крушевці, що на півдні країни, планують купити з-за кордону 10 так званих модульних лікарень.

Уряд Сербії, заявив президент, ухвалив рішення про обовʼязкове вакцинування проти грипу всіх лікарів й працівників медичних закладів, дітей віку від 3 до 12 років, а також усіх громадян, які мають хронічні захворювання.

Епідеміологи стверджують, що до нового спалаху коронавірусної інфекції призвело послаблення карантинних заходів, зокрема, масові весілля, святкування в нічних клубах, проведення парламентських виборів 21 червня без відповідного захисту громадян тощо.

Внаслідок нового спалаху коронавірусної інфпекції Греція закрила кордон для громадян Сербії. Виявилося, що 7 липня половину заражених у країні становили сербські туристи.