Віцепрем’єрка про відкриття кордонів з Європейським союзом: «дива не станеться»

Україна та Європейським союзом досягли домовленості оперативніше обмінюватися інформацією та статистичними даними щодо поширення нового коронавірусу. Про це після зустрічі із представниками Європейської комісії заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Разом з тим, найближчим часом кордони ЄС залишатимуться закритими для мешканців більшості третіх країн.

«Я тут не буду оптимістична. Не станеться дива і ми не прокинемося одного чудового ранку з кордонами, відкритими по всій території ЄС. Це процес поступовий. Це процес не лише діалогу тут, у Брюсселі, а також діалогу на двосторонньому рівні», – розповіла в Стефанішина, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода.

Вонадодала, що в Україні найнижчий в Європі рівень смертності від коронавірусу, також Україна «суттєво покращила» свої потужності щодо тестування, що може сприяти поступовому відкриттю кордонів. Додатково Україна хоче долучитися до глобальних ініціатив, направлених на лікування та вакцинацію проти коронавірусу.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина перебуває з дводенним візитом в Брюсселі. 7 липня вона провела зустрічі в Європейській комісії, зокрема обговорила підготовку до саміту Україна-ЄС та фінансову допомогу, яку Європейський союз надає Києву для боротьби із коронакризою та реагування на надзвичайні ситуації.

8 липня заплановані переговори у штаб-квартирі НАТО та зустріч із генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом.

30 червня Рада Європейського союзу рекомендувала країнам-членам блоку дозволити в’їзд жителям низки країн. Україна до цього переліку не потрапила.