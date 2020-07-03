Польща повернула обов’язковий карантин для приїжджих з України

З 3 липня Польща повертає обов’язковий карантин для тих, хто прибуває з України. Відповідне рішення ухвалило міністерство внутрішніх справ Польщі.

Лише 1 липня було ухвалене попереднє рішення про скасування карантину.

У новому документі Україну вилучено з переліку країн, з яких пасажири можуть прибувати без обов’язкового карантину опісля.

Як зазначає «Укрінформ», МВС Польщі також додало категорії осіб, які звільняються від карантину при перетині кордону. Зокрема, мова йде про учнів, студентів, аспірантів та вчених, які проводять у Польщі дослідницьку роботу.

30 червня Рада Європейського союзу рекомендувала поступово знімати обмеження на в’їзд до країн блоку. Зокрема установа оприлюднила перелік з 14 країн, громадяни яких можуть перетинати зовнішні кордони країн ЄС. Україна до цього переліку не увійшла.