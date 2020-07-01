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01 липня 2020, Київ 12:58
Новини | Події

Кордони для України відкрили Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія – міністр

Криклій: до Єгипту можна поїхати з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому

Кордони для України відкрили Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

Він розповів, що до Єгипту можна поїхати з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, «адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19».

Хорватія приймає людей з Україні за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла, а Чорногорія – за наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.

30 червня Рада Європейського союзу рекомендувала поступово знімати обмеження на в’їзд до країн блоку. Зокрема установа оприлюднила перелік з 14 країн, громадяни яких можуть перетинати зовнішні кордони країн ЄС. Україна до цього переліку не увійшла.

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