Україна відновлює авіасполучення: куди і коли можна летіти

Із 5 червня в Україні відновлюється пасажирське авіасполучення: з Києва можна буде подорожувати до інших великих українських міст, інформують українські аеропорти та Мінінфраструктури. Раніше Кабінет міністрів анонсував запуск внутрішнього та міжнародного авіасполучення. Полетіти за кордон можна буде з 15 червня, але лише до деяких країн, які зменшують карантинні обмеження синхронно з Україною. Між тим, експерти закликають владу поновлювати не лише авіаційне сполучення з зовнішнім світом, а й роботу наземного пасажирського транспорту, а крім того – подбати як про туристичні напрямки, так і про рейси для заробітчан.

Україна відсьогодні відновлює внутрішні регулярні авіарейси, свідчить офіційна інформація аеропорту «Бориспіль». Перші два пасажирські літаки вирушають ввечері до Дніпра та Одеси.

Авіасполучення відновлюється зі згоди Кабінету міністрів, який в рамках поетапного послаблення карантину розблокував внутрішні авіаперельоти з 5 червня (між тими регіонами, в яких це дозволяє епідемічна ситуація), а міжнародні – з 15 червня, але лише з тими державами, які на той час так само будуть готові відкрити своє небо для українських літаків. Про це 3 червня повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На сьогодні позиція уряду не змінилася, і Україна поетапно відновлює пасажирські авіаперельоти з 5 червня, підтвердила речниця Міністерства Інфраструктури Оксана Герасимова.

«Уряд дозволив авіасполучення, а далі все залежить від авіакомпаній. Вони визначають, куди їм вигідно летіти, на які напрямки є попит. Наша справа – дозволити це, а далі – слово за авіакомпаніями», – пояснила Оксана Герасимова.

Куди можна полетіти в Україні?

Із 5 червня відновлюються авіарейси з Києва до Одеси та Дніпра і назад;

з 8 червня можна буде летіти з Києва до Львова та Харкова;

з 12 червня авіакомпанії анонсують рейси Київ-Запоріжжя;

з 15 червня відкривається авіасполучення з Києва до Івано-Франківська, Херсона і Чернівців: квитки на ці напрямки можна забронювати на сайтах авіакомпаній та профільних ресурсах з пошуку рейсів.

Цей перелік не є вичерпним, оскільки повідомлення про нові рейси можуть з'явитися щогодини, а крім того, уряд може скасувати послаблення карантину для регіонів, в яких епідемічна ситуація є несприятливою.

Які критерії безпеки визначив уряд?

Ситуацію можна вважати відносно сприятливою, якщо кількість нових хворих за останній тиждень не була більшою ніж 12 випадків на 100 тисяч жителів, щоб в інфекційних лікарнях залишалися вільними не менше від половини ліжок та щоб рівень тестування на СOVID-19 був не меншим ніж 12 тестів на 100 тисяч жителів.

Оцінювати, чи є епідемічна ситуація несприятливою, мають регіональні комісії з протидії надзвичайним ситуаціям.

За даними МОЗ, станом на четвер несприятлива епідемічна ситуація була в Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Окрім того, 4 червня МОЗ заявило, що готує протиепідемічні рекомендації для авіаперевізників, які готуються відновити польоти.

До яких країн можна полетіти?

Із 15 червня Україна домовилася поновити авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром та Грузією, анонсував 1 червня в телеефірі міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він пояснив, що йдеться саме про популярні серед українців туристичні напрямки, і не виключив навіть, що деякі авіамаршрути можуть відновитися і раніше.

Посадовці цих чотирьох країн так само заявляють, що (попередньо) готові впускати українців.

Чи змінилася ситуація відтоді? Речниця Мінінфраструктури Оксана Герасимова підтвердила Радіо Свобода, що є домовленість з цими чотирма країнами. Щодо інших напрямків – говорити зарано, пояснила вона.

«Все залежить від перемовин на рівні міністерств закордонних справ та від позиції МОЗ України. Питання в тому, що Україна має так само відкрити кордони для іноземців на тих самих умовах, на яких вони готові приймати нас», – пояснила представниця Мінінфраструктури.

Зрештою, які ще авіаційні маршрути можуть відновитися найближчим часом?

Українські авіакомпанії та аеропорт «Бориспіль» відображали вильоти до деяких європейських країн, а також до Туреччини та США ще у травні. Однак ідеться про нерегулярні, передовсім евакуаційні рейси, якими іноземці можуть повертатися з України додому, а українці, які опинилися за кордоном, до України.

Сайти авіакомпаній та сервіси з пошуку квитків повідомляють, що в червні відновляться авіаційні маршрути з України до більшості країн ЄС (зокрема, до країн Балтії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії), а також до США, Білорусі, Грузії та Вірменії.

Переважна більшість із них вирушатиме із трьох українських міст: Києва, Харкова та Львова. Втім, за деякими напрямками регулярне сполучення анонсують лише з кінця червня. Квитки економ-класу подорожчали приблизно удвічі-утричі, порівняно з «докоронавірусними» цінами. Також сервіси з пошуку авіаквитків попереджають: рейси можуть переноситися через пандемію.

Тим часом декілька країн вже анонсували, що готові впускати пасажирські рейси з України цього літа:

Польща – не лише найпопулярніша країна ЄС для українських заробітчан, а й туристичний напрям. Вона готова відкривати кордони, зокрема і для українців, з 15 червня, повідомляє віцепрем’єрка Польщі Ядвіга Емілевич .

– не лише найпопулярніша країна ЄС для українських заробітчан, а й туристичний напрям. Вона готова відкривати кордони, зокрема і для українців, з 15 червня, повідомляє віцепрем’єрка Польщі . Австрія – австрійські авіаперевізники обіцяють перший рейс з Києва до Відня 22 червня.

– австрійські авіаперевізники обіцяють перший рейс з Києва до Відня 22 червня. Хорватія – наразі впускає іноземців лише з кількох країн (переважно членів ЄС), однак, за словами прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича , найближчим часом цей перелік збільшиться. Окрім того, обмеження не поширюються на туристів, які вже забронювали/оплатили житло.

– наразі впускає іноземців лише з кількох країн (переважно членів ЄС), однак, за словами прем'єр-міністра Хорватії , найближчим часом цей перелік збільшиться. Окрім того, обмеження не поширюються на туристів, які вже забронювали/оплатили житло. Чехія дозволила в'їзд іноземних туристів раніше за всіх у ЄС – з кінця квітня. Проте для в'їзду іноземець має пройти тест на коронавірус на кордоні або ж піти на карантин.

дозволила в'їзд іноземних туристів раніше за всіх у ЄС – з кінця квітня. Проте для в'їзду іноземець має пройти тест на коронавірус на кордоні або ж піти на карантин. Ісландія готова впускати туристів, зокрема і з-за меж ЄС, з 15 червня, повідомляє голова уряду цієї острівної країни Катрін Якобсдоттір. Втім, туристи можуть в'їжджати і до 15 червня, якщо пройдуть на кордоні тест на коронавірус або погодяться на двотижневий карантин після в'їзду.

Україні варто відновлювати все пасажирське сполучення, а не лише авіаційне – експерти

Україні варто відновлювати сполучення з іншими країнами всіма видами транспорту, а не лише авіаційним, наполягає в коментарі Радіо Свобода колишній перший заступник міністра інфраструктури, а нині керівник програми «Інфраструктура майбутнього» в Українському інституті майбутнього Володимир Шульмейстер.

Окрім того, він вважає неправильним те, що Україна має домовленості про авіасполучення лише з тими країнами, куди українці їздять переважно відпочивати, але наразі не домовилася щодо напрямків, важливих для заробітчан.

Українці, які працюють за кордоном, приносять своїй країні 12-15 мільярдів доларів на рік

«Звісно, це неправильно. Українці, які працюють за кордоном, приносять своїй країні від 12 до 15 мільярдів доларів на рік. Зрозуміло, що про них треба дбати. Якщо ми не можемо забезпечити їх роботою в Україні, не здатні створити умови, щоб виробництво в Україні процвітало, то треба дати їм змогу їздити за кордон. Треба думати не лише про туризм, а й про те, щоб люди могли поїхати за кордон і привезти валюту до України», – наголошує експерт.

Частина туроператорів в розмові з Радіо Свобода визнає, що у світі нині триває «боротьба за туристів»: країни зацікавлені впускати якнайбільше чужих мандрівників і якомога менше випускати власних – щоб підтримати свою туристичну галузь в умовах пандемії. Володимир Шульмейстер в цьому контексті каже, що Україні, яка змогла домовитися лише про туристичні напрямки для своїх громадян, час ставати суб'єктом міжнародної політики, а не об'єктом: в контексті відновлення транспорту це означає дбати про розвиток власного туризму, а також не забувати про потреби українців, які їздять за кордон на роботу, наголошує експерт.

Директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, зі свого боку, вважає, що відновлення авіасполучення з конкретними країнами зумовлене низкою причин:

Матимуть місце градації за цілями поїздок

«По-перше, складно провести межу між країнами, куди українці їдуть відпочивати, а куди – заробляти гроші. По-друге, все залежатиме від двостороннього руху: чи будуть готові інші держави Європи відновлювати авіасполучення з Україною. Гадаю, матимуть місце градації за цілями поїздок. І саме це буде одним із головних драйверів того, наскільки швидко відновлюватиметься пасажирський рух».

Що ж до готовності авіакомпаній, то Сергій Вовк упевнений, що вони швидко відновлять перельоти за найцікавішими напрямками, попри фінансові проблеми, які в них виникли через «коронакризу».

Відновлення авіасполучення залежить, зокрема, і від іноземних урядів та західних авіакомпаній, констатує авіаційний експерт Олександр Кава.

Запуск авіасполучення залежатиме від того, наскільки конкретні країни готові відновлювати його з Україною

«Якщо українські гастарбайтери їдуть на заробітки, то ідеться про перевезення, які здійснюють європейські авіакомпанії. Передовсім це «Віззейр» та «Раянейр», які здійснюють бюджетні рейси до європейських країн. І запуск авіасполучення відбуватиметься на двосторонньому рівні, залежно від того, наскільки конкретні країни готові відновлювати його з Україною», – пояснює експерт.

Якщо ж інша країна, наприклад, Польща, готова впускати українців, то було б нерозумно не сприяти цьому на рівні українського уряду та не запускати всі види транспорту до неї, підсумовує Олександр Кава.

Фахівці говорять про два великі фінансові потоки в Україні, які розблокує відновлення транскордонного транспортного сполучення.

Українські заробітчани: за підрахунками Світового банку, це найбільший постачальник валюти до України: вони заробляють і привозять додому, а потім витрачають в Україні 14 мільярдів доларів на рік. Зупинення міжнародного транспортного сполучення вдарило передовсім по українських заробітчанах. Очікують, що їхній сумарний дохід може впасти у 2020 році у півтора раза.

за підрахунками Світового банку, це найбільший постачальник валюти до України: вони заробляють і привозять додому, а потім витрачають в Україні 14 мільярдів доларів на рік. Зупинення міжнародного транспортного сполучення вдарило передовсім по українських заробітчанах. Очікують, що їхній сумарний дохід може впасти у 2020 році у півтора раза. Українські туристи щороку витрачають понад 8 мільярдів доларів на поїздки та відпочинок, такими є підрахунки туроператорів. При цьому, за прикладом Німеччини або Іспанії, в умовах пандемії Україна нездатна спрямувати весь потік людей і коштів на внутрішній туризм: його потужності просто виявиться недостатньо. Водночас, навіть коли українці їдуть за кордон, значна частина цих 8 мільярдів доларів залишається в Україні: це податки, доходи турфірм, авіакомпаній, страхових компаній, зарплати туристичного персоналу в Україні, пояснюють представники турбізнесу, опитані Радіо Свобода.

У світі туристичну галузь вважають такою, що найбільш постраждала від карантинних заходів та від поширення інфекції. Так, щорічний потік туристів у світі, який оцінюють у 1,4 мільярда осіб, цього року, за попередніми оцінками, може зменшитися в півтора раза, такі розрахунки наводить ООН.