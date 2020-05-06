Карантин не завадив Одесі відкрити туристичний сезон

Карантин чи не карантин, а готелі і бази відпочинку в Одесі та поблизу Одеси на наступні вихідні вже забиті. Навіть без ресторанів, яким досі не дозволяють працювати, тут є чим зайнятись, кажуть туристи – можна пройтись до моря, можна побігати чи погуляти. Деякі представники туристичної галузі сподіваються, що карантин в Одесі остаточно скасують раніше, аніж відкриють кордони, а деякі шукають нових шляхів – записують «діджитальні» екскурсії.

Оксана Соколова – дієтолог та спеціаліст із корпоративного спорту. Вже тиждень вона разом із двома дітьми відпочиває в Одесі і планує повернутись до Києва тільки коли карантин послаблять, після 11 травня.

«Коли ми дізнались, що в Одесі відкриті готелі, набережні та парки, то вирішили цим скористатись. Відпочиваєш ти сам, або з дітьми, але тут завжди є де гуляти. Всі бігають, займаються спортом, життя продовжується», – говорить Соколова Радіо Свобода. В Одесу вона приїхала вже вдруге з початку карантину.

Найгірше, що зробили в Києві, це закрили парки, ботанічні сади та сквери, каже Соколова, – з дітьми немає куди вийти прогуляти. Тому в Одесі вони багато ходять на свіжому повітрі, гуляють біля моря чи в центрі міста.

«Для мене важливо бігати і в Одесі я бігаю по Трасі здоров’я, спускаюсь до моря, дихаю морським повітрям. Раніше ми ходили по ресторанах, але зараз ми можемо замовити щось і піти з їжею на пляж», – говорить вона.

Вікторія Козлова також приїхала відпочити в Одесу з Києва. Каже Радіо Свобода, що до «карантинного» туризму її підштовхнуло погане повітря в Києві, самоізоляція в квартирі і наявність друзів на березі моря. Це було спонтанне рішення, відсутність клубів і ресторанів Вікторію не засмучує. Каже, що приїхала гуляти біля моря.

Також через погане повітря вирішила приїхати в Одесу активіст Автомайдану, керівник проекту Prosud Катерина Бутко. Працювати з дому можна і в Одесі, каже вона Радіо Свобода, а до друзів іти ближче, аніж в Києві, де не ходить громадський транспорт.

«Я знала, що тут немає таких жорстких заходів щодо карантину, як у Києві: наприклад, практично не контролюється заборона на відвідування парків і зелених зон, і можна купити каву. Плюс ціни на оренду були набагато нижчі ніж зазвичай, окрему квартиру в самому центрі можна було зняти за 11-15 доларів за добу», – ділиться деталями активістка.

Офіційний міжміський транспорт не працює, але на сайті Blablacar до Одеси, наприклад, із Києва їдуть десятки машин на добу. Багато хто їде власним транспортом, або нелегальними маршрутками з автовокзалів.

Деякі ресторани домовились і працювали в карантин – ресторатор

Зазвичай справжній одеський відпочинок – це кафе і ресторани, але зараз усі вони зачинені через карантин. Місцеві ресторатори навіть звернулись до місцевої влади із проханням дозволити їм працювати з 12 травня на умовах дотримання правил безпеки. Один із авторів звернення – засновник ресторанної компанії «Реста» і один із перших рестораторів Одеси Савва Лібкін. Деякі заклади працюють і зараз, незважаючи на обмеження, напевно «домовились» із ким треба, говорить він Радіо Свобода.

«Карантин в Одесі був вельми умовним. Частина громадян, які дотримуються правил дорожнього руху, ходять на вибори і не курять в ресторанах, сиділа вдома, а 80% людей це не стосується, в них є власна думка. Я не буду називати, які саме, але я знаю, що деякі заклади працювали ці півтора місяці – по вечорах, для компаній, для людей із погонами, для знайомих, для людей із адміністрації», – розповідає Лібкін.

Сам він кілька останніх тижнів веде у фейсбуц» прямі трансляції з власної кухні – вчить готувати млинці, кутаби, пасту, чахохбілі та інші страви. З 16 березня ресторани Лібкіна працюють тільки на замовлення та доставляють страви по всій Одесі, але охочих менше, ніж очікувалось, розповідає Радіо Свобода ресторатор та кухар: «Я ці півтора місяці розраховував на одеситів, вони щось замовляли додому. Чи це був бізнес? Ні, просто підтримка температури».

Жоден готель не оштрафували за роботу в карантин – експерт

Навіть в умовах карантину в Одесі можна піти на Привоз, купити полуницю чи інші фрукти та піти до моря, говорить Радіо Свобода голова Асоціації розвитку туризму в Одеській області Фазіль Аскеров.

«Люди їдуть в Одесу подалі від стресової ситуації, яка виникає через довге проживання на невеличкій замкнутій території на карантині. Вони їдуть із Києва від поганого повітря, приїжджають до моря, до відкритого простору. Це психологічний відпочинок», – розповідає Аскеров.

Незважаючи на карантин, і готелі, і бази відпочинку в Одесі і поблизу міста не припиняли працювати. Судячи з систем онлайн-бронювання, багато з них на вихідні 8-11 травня вже заповнені. Під час карантину готелі не мають припиняти роботу, говорить Аскеров. За його словами, жоден готель в Україні не був оштрафований через роботу, юристи довели, що, дотримуючись правил безпеки, готельний бізнес не має зупинятись.

Інша інформація у засновника мережі туристичних агенцій «ХО» Олександра Довгопола. За його словами, туристичний потік зараз незначний саме через обмеження в роботі готелів і відсутність міжміського транспортного сполучення. Розваг в Одесі під час карантину фактично немає і якщо його не скасують, то галузь трагічно провалиться – за підрахунками експерта, в одеській індустрії туризму і пов'язаних із нею галузях працює щонайменше 100 тисяч осіб, одна десята населення міста.

«Існує дві рівно ймовірні можливості. Позитивна для Одеси, це якщо карантин буде знято, але кордони залишатимуться закритими. Тоді можемо побачити навіть зростання туристичного потоку: частина українців переорієнтується з Туреччини на Одесу. І негативний сценарій – у разі продовження карантину й істотних обмежень на роботу готелів, ресторанів і розважальних об'єктів – тоді на туристичну індустрію чекає крах. У нас короткий сезон, і компенсувати відсутність туристів у липні і серпні до наступного року не вийде», – говорить підприємець.

В Одесі записують безконтактні екскурсії

Багато хто в Одесі не переймається карантином, говорить засновниця туристичної фірми «Веселка» Олеся Шварцман. Як тільки погода стала теплішою, туристи поїхали в Одесу, розповідає вона. Її компанія сконцентрувалась на розвитку внутрішнього туризму – шукає цікаві місця на півдні регіону та відвозить туди невеличкі групи туристів. Зараз це заборонено, бізнес на паузі і доводиться шукати нові шляхи розвитку.

«Ми безкоштовно розробляємо аудіогіди для самостійних поїздок. Поширюємо ці гіди через телеграм – люди отримують повну інструкцію з маршрутним листом, описом, фотографіями та порадами, що з собою взяти. І отримують посилання на ці аудіо-гіди, які працюють як навігатор та спрацьовують в тригерних точках. Коли вони проїжджають визначені об’єкти, то гід починає проводити екскурсію. В нас невеличкі тексти, тому ми додаємо ще музику та поради – де потрібно звернути, чи можна тут припаркуватися і де краще подивитися на захід сонця», – розповідає Шварцман.

Туристи зараз живуть в основному не в самій Одесі, каже Олеся Шварцман, а поблизу міста – знімають будинок та їздять власними автівками. Популярними стали ці об’єкти, які розташовані в 50-60 кілометрах від Одеси – красиві і незвичні. Це і напівзруйновані садиби, й особняки в Одеській і Миколаївській областях, і лимани, де можна просто погуляти чи порибалити. На них їздять подивитися й одесити, і внутрішні туристи. Дуже популярним залишається Коблеве – місто біля Тилігульського лиману. Тут навесні завжди збираються фанати кайтсерфінгу, і відкладати свої тренування та навчання новачків ніхто не планує.

Чи «допоможуть» місцевій туристичній галузі закриті кордони?

Чи підштовхнуть закриті кордони український внутрішній туризм? Для цього галузі доведеться перевчитися з обслуговування організованих груп на індивідуальних туристів. «Одна річ, якщо до тебе приїжджає група, в тебе для них усе напоготові. Це 40 людей, ти їх зустрів, нагодував, порозважав і вони поїхали. А зараз з’явиться інший турист – невеличкі компанії, які не планують заздалегідь і приїжджають не тоді, коли ти запланував, а коли їм зручно. Пакетний відпочинок потрібно розкладати на окремі послуги. У цьому випадку туристична компанія потребує більше обігових коштів і це складніше», – говорить Олеся Шварцман.