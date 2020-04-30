«Буде туристичний Майдан». Як коронавірус вплинув на туризм в Україні та світі

Пандемія COVID-19 зачепила усі туристичні напрямки у світі і стала причиною для найсуворіших обмежень на подорожі в історії. Через кризу туристична сфера постраждала чи не найбільше, адже туризм – це не лише переліт і перебування в готелі, це і ресторанний бізнес, музеї, гіди, екскурсії, розваги, круїзи та навіть магазини товарів для подорожей, а все це – робочі місця.

Як пандемія вплинула на туристичну сферу у світі?

У туристичній сфері задіяно понад 330 мільйонів людей, а це кожне десяте робоче місце. За прогнозами Всесвітньої ради подорожей і туризму (WTTC), цього року третина, тобто понад 108 мільйонів людей, які працюють у туризмі, можуть втратити роботу.

2019 рік для турбізнесу називають успішним, адже частка туризму у світовому ВВП склала 10,3%. Якими будуть підсумки 2020 поки оцінити складно, адже коронакриза лише розпочалася. WTTC вже називає цю кризу для турбізнесу уп’ятеро серйознішою ніж та, що була у 2008 році.

Для деяких країн туризм є ключовим в економіці. Наприклад, на Мальдівах він складає майже 60% від ВВП, у Таїланді – близько 20%, а в Італії – 13%.

Попри те, що призупинення туристичних послуг значно впливає на економіку країни, деякі держави поки не поспішають давати дозвіл на подорожі, зокрема Німеччина. Місцевий уряд продовжив обмеження на міжнародні поїздки щонайменше до 14 червня. У зв’язку із цим на протести вийшли представники туристичної індустрії і просять допомоги у влади. Не збирається швидко відкривати кордони для мандрівників й Іспанія. Передбачається, що тургалузь там не запрацює до кінця цього року.

Натомість Кіпр сподівається перших туристів приймати вже у липні, так само і Греція. Туреччина ж розраховує на це у серпні, хоча наприкінці травня планує відкрити курорти для своїх громадян. Щоправда, працюватимуть вони за оновленими санітарними правилами.

А що з туризмом в Україні?

Міністерство культури та інформаційної політики поки порахували втрати імпорту та експорту послуг, пов’язаних з подорожами, і це – 1,5 мільярда доларів. Утім сказати точно, скільки втратив український туризм не можуть, адже він здебільшого працює у тіні, розповідає Радіо Свобода Мар'яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму. За її словами, вклад туризму у ВВП України офіційно складає від 1,5 до 3%, а неофіційно – до 7%.

Чи не найбільше від закриття кордонів та карантину постраждали турагенства і туроператори. «Уже півтора місяця бізнес не просто їде на понижених швидкостях, він повністю зупинився – розповідає Радіо Свобода директор туристичного агентства «Делюкс Вояж» Максим Дереза, – відвідуваність сайту впала у 20 разів. Люди нічого не шукають, нічого не питають. Продажів немає, лише робота з перебронюванням».

Продажі сягнули нуля і весь персонал працює безкоштовно. Заявок на подорожі дуже мало. У звичний час це у тисячу разів більше

Скаржиться й співзасновник мережі туристичних агентств «ХО» Сергій Куделько: «Продажі сягнули нуля і весь персонал зараз працює безкоштовно. У турагентів заявки з'явилися лише минулого тижня, дуже точково. Це постійні клієнти, які розуміють, що зараз ціни нижчі і залишають заявки на подорожі у 2021 році. Але їх дуже мало. Це 5-10 заявок на тиждень. Хоча у звичний час це може бути у тисячу разів більше».

Власники турагентств кажуть, що держава жодним чином не допомагає туристичному бізнесу. «Усіх співробітників ми були змушені офіційно звільнити. Тому що не можемо платити податки. Так зараз робить більшість компаній», – розповідає Дереза.

Через економічну ситуацію в країні фінансову підтримку турбізнесу держава пообіцяти не може, каже Олеськів: «Для нас важливо, в першу чергу, почати діалог і допомогти інформаційно. Хочемо підтримати і наші регіони і повідомити, що в них є можливість налагодити цей діалог «оператор-готель-регіональна влада», тому що цей трикутник дуже важливий».

Якщо Україна не відкриє кордони у липні, то буде «туристичний Майдан»

Агентства, натомість, пропонують домовитися про відкриття кордонів з двома державами Туреччиною і Єгиптом, адже подорожі у ці країни складають 70% від усіх напрямків. «Якщо Україна не відкриє кордони у липні, то буде «туристичний Майдан». Для мене важливо, щоб відкрили ринок, нехай це буде 30-40%. Головне, щоб дали на цьому ринку можливість бігти і тоді ми будемо бігти швидше за ринок», – каже Дереза.

Втрат від коронакризи зазнають і популярні серед молоді телеграм-канали про подорожі, які здебільшого орієнтовані на туристів, що подорожують самостійно. У них публікують підбірку дешевих авіабілетів, новини авіакомпаній або ж знижки від готелів.

Автор телеграм-каналу MyСheapTrip​ Вадим Грінько каже, що з початком кризи активність людей значно зменшилася: «Якщо до карантину на каналі було 77 тисяч підписників, то зараз 72 тисячі. І це ще дуже позитивний результат, бо в деяких конкурентів по 20 тисяч відписок. Але враховуючи той факт, що до карантину було 200-300 нових людей щодня, це погано. Основний мій заробіток – від продажу реклами на моєму телеграм-каналі. А кількість реклами впала на 80-90%. Деякі рекламодавці просять перенести рекламу після карантину, бо вона їм зараз не потрібна».

Якщо кордони будуть закриті, чи очікувати сплеску внутрішнього туризму?

Тут думки розділилися. Керівник Центр розвитку туризму Володимир Царук упевнений, що цього року відбудеться розворот на внутрішній туризм: «Буде популярною Одеса, Херсонщина, тобто Арабатська стрілка і Скадовськ, Бердянськ, Коблево, так само Закарпаття чи Яремче. Український бізнес до цього готовий. Головне питання, чи будуть кошти в громадян, щоб подорожувати».

А от президент Асоціації лідерів туристичного бізнесу Олександр Новиковський вважає інакше: «Якщо брати відпочинок, який традиційно обирають наші туристи за кордоном, то це переважно пляжний відпочинок і, на жаль, Україна не може надати таку кількість пляжних пропозицій, як надають інші країни Середземного моря. Готельна база наших приморських регіонів дуже слабка».

Добре відпочити в Україні можна лише в дорогих готельних комплексах, які коштують дорожче, ніж Туреччина

З цим погоджується і співвласник мережі турагентств Сергій Куделько, за його словами альтернативи відпочинку, який можуть запропонувати агентства за кордоном, в Україні немає: «Відпочинок в Україні точно не вийде дешевшим. Грубо кажучи, за такі ж гроші, або й дорожче, ви отримаєте гіршу якість, на жаль. Добре відпочити в Україні можна лише в дорогих готельних комплексах, які коштують дорожче, ніж Туреччина». Утім, за словами Сергія, якщо кордони не відкриватимуть, його агентства будуть переорієнтовуватися на внутрішній ринок.

Коли туризм відновиться?

Це надто складно спрогнозувати, адже туризм дуже широка сфера, яка зачіпає десятки інших. Точні дати бояться називати навіть експерти, кажуть, що ситуація змінюється занадто швидко і більш-менш точні припущення можна буде давати лише наприкінці цього року.

При цьому, найімовірніше, велика кількість туристичних компаній по всьому світу буде змушена припинити роботу. «Виживуть ті агентства, які мають материнські компанії, або входять до складу міжнародних агентств, або ж ті, хто мав якийсь резерв для подібних випадків. Але це точно найбільша криза для туристичного бізнесу», – каже Новиковський.