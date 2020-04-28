Туристична індустрія в Європі може втратити до 400 мільярдів доларів – єврокомісар

Станом на 28 квітня, кількість людей, в яких підтвердили зараження коронавірусною хворобою COVID-19, сягала понад 3 мільйони, а понад 211 тисяч людей померли. Третина випадків припало на Європу – найбільше в Іспанії, Італії та Німеччині. Готелі та ресторани закриті в усіх країнах і подорожувати майже неможливо. Міністри туризму країн Євросоюзу закликали Європейську комісію розробити загальні правила відкриття туристичних об'єктів, запропонувати терміновий та спільний підхід до врегулювання відносин між туроператорами та їхніми клієнтами щодо скасованих поїздок, а також правила щодо компенсації втрачених туристичних ваучерів.

Заяву, в якій закликають надати значну фінансову допомогу від Європейського союзу для відновлення туристичної галузі після коронавірусної пандемії, оприлюднили під час відеоконференції міністрів туризму ЄС 27 квітня. У ній закликають Європейську комісію передбачити як короткострокові, так і довгострокові заходи щодо підтримки сектору, який є одним із тих, що найбільше постраждав від пандемічних обмежень.

Документ підписали Італія, Іспанія, Греція та Португалія, підтримали Франція, Мальта, Болгарія, Румунія та Кіпр. У дев'яти країнах туризм забезпечує від 12% ВВП у Болгарії до 21% ВВП у Греції.

Гарі Капелі, міністр туризму Хорватії, яка нині головує в Євросоюзі, заявив, що отримав документ у понеділок і що його підписанти вимагають від Європейського фонду відновлення міцної підтримки туризму, а також встановлення загальних правил руху повітрям, сушею та морем.

Капелі повідомив, що було досягнуто порозуміння для роботи над створенням «літніх туристичних коридорів», таких як відкриті «зелені коридори» для вантажних перевезень, через які мандрівники могли б легше проходити перевірки на внутрішніх кордонах ЄС. Очікується, що Європейська комісія запропонує загальні правила та протоколи протягом найближчих тижнів, а 29 квітня комісари ще обговорять цю ідею.

Європейський комісар, відповідальний за туризм, Тьєррі Бретон, заявив тиждень тому в Європарламенті, що Комісія планує виділити від 20 до 25 відсотків європейських коштів на відновлення економіки для туризму. Комісія повинна запропонувати створити фонд разом із новим проєктом бюджету ЄС до 6 травня, коли європейські лідери знову будуть обговорювати проєкт. Якщо його затвердять, він буде діяти з січня 2021 року.

Стара Європа

Тим часом витрати на туризм у Європі впали на 68,4 відсотка у березні цього року порівняно з тим же місяцем минулого року, а в Італії, згідно з повідомленням швейцарського банку UBS, на цілих 96 відсотків.

У цій країні, яка ввела обмеження на пересування 10 березня, понад 95 відсотків готелів закриті. Лише під час Великодніх свят цей сектор втратив 300 мільйонів євро, повідомляє група Confindustria Alberghi.

Ситуацію ілюструють порожні площі в наймальовничіших європейських містах, Колізей у Римі, гондоли у Венеції, які даремно чекають, щоб перевезти туристів по славнозвісних каналах. Аеропорти порожні, а пляжі безлюдні.

Старий континент постраждав найбільше, оскільки, за словами комісара Тьєррі Бретона, на європейський континент припадає половина світових витрат на туризм.

Витрати дедалі більшої кількості азійських туристів у Європі скоротилися на 84,6 відсотка за той самий період минулого року, повідомляє Bussines Insider.

Як результат, Всесвітня організація туризму (UNWTO) нещодавно оголосила, що туризм є «одним із секторів, який найбільше постраждав від COVID 19».

Південна Європа не оговталася ще після кризи 2008 року

Частини південної Європи ще не повністю відновилася після глобальної фінансової кризи 2008 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в Греції валовий внутрішній продукт цього року впаде на 10 відсотків, в Італії – на 9,1 та в Іспанії – на 8 відсотків.

Відповідно до оптимістичного сценарію, майже третина працівників європейського туристичного сектору залишиться без роботи, принаймні в короткостроковій перспективі, – сказала Дженніфер Ідуг, керівник досліджень Європейської комісії з подорожей, яка об'єднує національні туристичні організації.

В іспанському туризмі, за даними WTTC, задіяно майже три мільйони людей. Якщо уряд не допоможе, масові звільнення в секторі туризму через коронавірус можуть призвести до ще більшого рівня безробіття, ніж ті 27 відсотків, які були зафіксовані після кризи 2008 року, зазначає Антоніо Ґарсіа Паскуаль, професор Школи передових міжнародних досліджень університету Джонса Гопкінса.

Цього року, за даними консалтингової фірми Tourism Economics, іноземні візити до європейських країн зменшаться на 40 відсотків, а до Італії – на 49 відсотків.

Еліке Шмідт, директор відомої галереї Ufici у Флоренції, розповідає Wall Street Journal, що очікує впливу міжнародних обмежень на відвідування музеїв, навіть якщо національні надзвичайні заходи будуть повністю скасовані.

Однак він сподівається на бум у найближчі роки, як це сталося після великих повеней 1966 року, а потім після бомбових вибухів 1993 року.

«Туризм буде останнім, хто відновиться»

«Туризм перший постраждав від коронавірусної пандемії, і я впевнений, що він відновиться найповільніше», – заявив комісар Бретон у вже згаданій відеоконференції тиждень тому із членами одного з комітетів Європейського парламенту.

Він сказав, що це «приголомшливі цифри», коли пандемія призводить до того, що туристична індустрія в Європі може втратити від 275 до 400 мільярдів доларів.

«Європейські готелі та ресторани втратять щонайменше 50 відсотків щорічного доходу», – сказав Бретон, додавши, що ця цифра може сягнути 70 відсотків, якщо мова йде про туристичні агенції, а навіть гірше може бути для авіакомпаній, а також для компаній, які організовують круїзні подорожі.

«Важко завойовані успіхи не повинні бути зруйновані»

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас попередив, що відновлення туристичної діяльності не повинно відбуватися занадто рано, щоб запобігти поширенню інфекції.

«Ми вже бачили, яким може бути поширення інфекції у популярному місці відпочинку», – сказав Маас, нагадавши про високий рівень зараження в австрійському гірськолижному курорті Ішгль у лютому.

Застереження німецького міністра закордонних справ надійшло після того, як канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що його країна почне поступово відкривати кордони для мандрівників із Чехії та Німеччини, а також скасує обмеження на свої основні гірськолижні курорти.

В інтерв’ю виданню Bild Маас сказав, що «важко завойовані успіхи не повинні бути зруйновані», оскільки це означатиме розширення обмежень на поїздки.

Німеччина заохочує громадян проводити літні канікули у приватних помешканнях у сільській місцевості замість великих готелів за кордоном, де навряд чи можна дотримуватися рекомендацій щодо фізичної дистанції між людьми.

Криза як можливість перелому в туризмі

Єврокомісар Бретон уважає, що у будь-якому разі туристична індустрія також повинна використовувати нинішню кризу як переломний момент. Адже з кожним роком з’являється все більше скарг на натовпи у найпривабливіших містах, таких, як, Барселона, Флоренція, Венеція, Амстердам.

У той же час забруднення повітря та води через велику кількість літаків та круїзних суден шкодить репутації туризму, скаржаться захисники довкілля.

Отже, це можливість розробити нову стратегію, яка допомогла б містам, що зазнали найбільшого припливу туристів, нормально функціонувати та водночас запобігти забрудненню довкілля.

Ситуація в туристичній галузі залежить від багатьох факторів, зокрема, коли будуть відкриті міждержавні кордони, що, безумовно, буде одним із останніх заходів. Однак єврокомісар Бретон не втрачає оптимізму. «Я, безумовно, сподіваюся, що нам вдасться знову подорожувати, незалежно від обмежень, уже влітку», – сказав європейський комісар, відповідальний за туризм, Тьєррі Бретон.

Українські міста також залишилися без галасливих іноземних туристів, які охоче приїжджають в Україну, особливо у весняну пору цвітіння каштанів і сакури, залишаючи чималу виручку музеям і ресторанам.