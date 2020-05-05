Туризм почекає. Чи відкриють європейські кордони для туристів?

Одна з брюссельських традицій – у квітні-травні у вихідні вибратися в Нідерланди аби побачити відомі на весь світ тюльпанові поля. Втім, із Нідерландами цьогоріч ситуація склалася особливо цікава: навіть у пік пандемії країна не закривала кордонів. Тепер, коли в країнах ЄС поступово послаблюють карантинні обмеження, вже самі Нідерланди звертаються до туристів: тюльпани не цього разу. Коронавірус щільно закрив кордони. Чи відбудеться туристичний сезон в Європі? Які країни відкриють свої кордони? І що зможуть побачити туристи цьогоріч?