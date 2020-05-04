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04 травня 2020, Київ 20:56
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Європейські фермери потерпають без заробітчан із України – відео

Європейські фермери потерпають без заробітчан із України – відео
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Європейські фермери потерпають без заробітчан із України – відео

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На європейських полях гниє врожай – його нікому збирати. До пандемії ця праця зазвичай лягала на плечі сезонних робітників із Румунії, Молдови, України... Але через пандемію – робочих рук не вистачає по всій Європі. При тому, що кількість безробітних в країнах Євросоюзу вже перевищила чотирнадцять мільйонів осіб, місцеві – працювати на полях не поспішають. Хто врятує врожай, і які нові проблеми загрожують європейським фермерам?

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