На європейських полях гниє врожай – його нікому збирати. До пандемії ця праця зазвичай лягала на плечі сезонних робітників із Румунії, Молдови, України... Але через пандемію – робочих рук не вистачає по всій Європі. При тому, що кількість безробітних в країнах Євросоюзу вже перевищила чотирнадцять мільйонів осіб, місцеві – працювати на полях не поспішають. Хто врятує врожай, і які нові проблеми загрожують європейським фермерам?