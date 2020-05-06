Доктор Єлизавета Ґроппеллі – вірусолог та науковець Медичної школи Святого Георгія при Лондонському університеті. В інтерв’ю Радіо Свобода вона розповіла про підходи щодо виходу з карантину, прогрес у розробці вакцини проти коронавірусу та невідворотність другої хвилі інфекцій. «Та все не так погано, в суспільстві, у світі, бо ми багато зробили за короткий проміжок часу», каже Ґроппеллі.