У Британії найбільше померлих із COVID-19 у Європі, але уряд каже, що порівняння недоречні

У відповідь на те, що у Британії зареєстровано найбільше померлих із коронавірусом у порівнянні з іншими країнами Європи, британський уряд заявляє, що зараз ще надто рано порівнювати й оцінювати урядові дії в умовах епідемії COVID-19.

Згідно з офіційними статистичними даними станом на 5 квітня у Великій Британії було зареєстровано 29 427 смертей, а в Італії, яку досі називали найбільш ураженою коронавірусом країною Європи – 29 315.

Я не думаю, що ми матимемо справжню оцінку успішності країн до часу, коли пандемія закінчиться



«Я не думаю, що ми матимемо справжню оцінку успішності країн до часу, коли пандемія закінчиться і особливо до того, коли ми отримаємо повні міжнародні дані про всі випадки смертності», – сказав, відповідаючи на прес–конференції, британський міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Окрім кількості померлих британців, фахівців також турбують темпи зростання смертності у Британії.

Опозиційні політики заявляють, що дані підтверджують запізнілість деяких кроків уряду в умовах поширення коронавірусу, особливо на початку епідемії.

Урядовці у Лондоні та британські науковці називають статистичні дані про смертність дуже сумними, але зауважують, що просте порівняння цифр у різних країнах не дає відповідей на багато питань.

Значення мають розмір країн, чисельність та густота населення, а також те, у якої кількості людей і в яких випадках проводять аналізи на коронавірус.

Населення Великої Британії становить близько 66 мільйонів, а Італії – близько 60.

Якщо рахувати рівень смертності відповідно до населення, то на першому місці опиняється Бельгія, далі йдуть Іспанія та Італія, а Британія – на четвертому місці.

Різні країни світу по різному збирають статистичні дані і по різному класифікують отримані цифри.

Наприклад, Велика Британія донедавна окремо реєструвала померлих пацієнтів у лікарнях, в яких аналізи виявили коронавірус, і окремо – осіб, які померли вдома та у будинках для людей похилого віку.

Британський показник смертності значно зріс, коли нещодавно ці показники об'єднали.

В Італії визнають, що їхні дані про смертність людей з коронавірусом поза лікарнями не обов’язково відображають справжню ситуацію.

У повідомленнях про показники смертності в умовах епідемії COVID-19 наголошують, що не в усіх випадках виявлення коронавірусу в померлих означає, що саме цей вірус був причиною смерті.

Деякі британські посадовці кажуть, що для кращого уявлення про наслідки COVID-19 в країні краще порівнювати поточні дані про смертність з відповідними цифрами про померлих у періоди до початку епідемії.

«Малювання графіків, на яких США будуть на верхівці, а Британія – друга, мало допомагає, але, якщо дані розбивати на категорії населення, тоді перед нами постають питання про причини відмінностей. Чому саме ті шість країн виявилися найбільш ураженими?» – зауважив агентству Reuters професор медицини Оксфордського університету Карл Генеґан.

Але в британських політичних дискусіях віддавна лунають закиди на адресу уряду Бориса Джонсона, особливо коли йдеться про те, наскільки вчасно Лондон запровадив карантин, і чи правильно було довго не припиняти навчання у школах.

Серйозні запитання лунають стосовно того, що на початку епідемії у Британії не проводили масових аналізів на коронавірус.

Громадськість буде виправдано ставити питання, чому смертність у нас така висока?



«Підтвердження, що ми маємо найвищий офіційний рівень смертності у Європі – це трагічне нагадування небезпечності цієї страшної хвороби. Громадськість буде виправдано ставити запитання, чому смертність у нас така висока?» – сказав тіньовий міністр охорони здоров'я, який представляє опозиційну Лейбористську партію Джонатан Ашворт.

Президент британської профспілки лікарів-консультантів Клаудіа Паолоні сказала газеті Guardian про потребу проведення у майбутньому повного розслідування дій уряду в умовах епідемії.

Чи були ми достатнього готові проводити аналізи на виявлення вірусу і відстежувати зараження. І те й інше виявилося неадекватним



«Постають питання щодо того, чи достатньо швидкими були дії уряду на початку пандемії і особливо про те, чи треба було запроваджувати карантин раніше, а також стосовно того, чи були ми достатнього готові проводити аналізи на виявлення вірусу і відстежувати зараження. І те й інше виявилося неадекватним», – сказала Клаудіа Паолоні.