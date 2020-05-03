Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 травня 2020, Київ 22:01
Новини | Коронавірус

Італія повідомила про найменшу кількість померлих від COVID-19 з 10 березня

Від 4 травня Італія починає поступово знімати обмежувальні заходи, що діють від березня

Італія 3 травня повідомила про 174 нових смерті від коронавірусного захворювання COVID-19, це найнижче число, відколи 10 березня в країні запровадили карантин.

За добу виявили 1389 нових випадків хвороби – це також найнижча кількість, починаючи з першого тижня березня.

Загальне число померлих від коронавірусу в країні складає 28 884. Італію за цими даними випереджають лише США.

Від 4 травня Італія починає поступово знімати обмежувальні заходи, що діють від березня.

Зокрема, в країні відкриють парки і дозволять відвідувати родичів, пише агенція AFP. Водночас більшість бізнесів залишаться закритими.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG