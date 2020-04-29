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29 квітня 2020, Київ 09:32
Новини | Коронавірус

Смертність від коронавірусу в США перевищила американські втрати під час війни у ​​В’єтнамі

Загиблих через коронавірус у США – 58 355 за шість тижнів, що перевищує дані про 58 220 загиблих за більш ніж 10 років війни у В’єтнамі

Кількість випадків COVID-19 в Сполучених Штатах за останні 18 днів подвоїлася і склала один мільйон, а число загиблих в країні перевищує число американців, загиблих у війні у В’єтнамі.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, загиблих через коронавірус у США – 58 355 за шість тижнів, що перевищує дані про 58 220 загиблих за більш ніж десятирічний період збройного конфлікту у В’єтнамі.

Президент США Дональд Трамп тим часом привітав відмову деяких штатів від жорстких обмежень, тоді як кілька губернаторів попередили про необхідність бути і надалі обережними, перш ніж людям дозволять масово перебувати в торгових мережах і ресторанах.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що реінфікування можливе навіть серед тих пацієнтів, що одужали.

Лідери Іспанії, Італії та Франції кажуть, що врахують ризики і залишать незмінними окремі види карантинних обмежень.

Іспанія заявила, що протягом наступних двох місяців обмеження будуть поступово зніматися, в той час як італійцям з наступного тижня дозводять займатися на свіжому повітрі і відвідувати родичів, але вони повинні будуть носити маски та утримуватися від обіймів і рукостискань. Франція заявила, що магазини, ринки і окремі школи можуть бути знову відкриті у травні, а маски обов’язкові для громадського транспорту та робота з дому залишаться ще кілька тижнів.

Італія, Іспанія і Франція стали найбільш постраждалими країнами Європи, в кожній з яких зареєстровано понад 23 тисячі смертей від COVID-19.

Попри ослаблення обмежень в окремих європейських країнах, прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон заявив, що його країні поки зарано йти цим шляхом.

Поширення коронавірусу, як виглядає з офіційних повідомлень, перебуває під контролем в Китаї. Країна не повідомляла про нові випадки смерті протягом 13 днів поспіль. Число загиблих в країні, де вперше і був виявлений коронавірус, складає 4633 людини, але експерти скептичні щодо точності цифр. Парламент Китаю вирішив скликати свою щорічну сесію 22 травня, на понад два місяці пізніше, ніж планувалося.

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