Шведський досвід боротьби із COVID-19 без карантинів: інтерв'ю із міністром охорони здоров’я Швеції

Ron Synovitz, John Mastrini

Стратегія Швеції у боротьбі з коронавірусною пандемією свідомо «розслаблена» порівняно з іншими європейськими країнами. Чи не означають такі відносно легкі обмеження, що найгірше виявиться ще попереду?

У той час, коли значна частина світу вже тижнями живе в умовах суворих обмежень для збереження громадського здоров’я, Швеція бореться із пандемією без запровадження обов’язкових карантинних заходів чи примусів закривати різні заклади.

Кордони Швеції залишилися відкритими. Школи для учнів молодших і середніх класів, віком до 16 років – далі ведуть уроки. Школярі, як і раніше, ходять на заняття до шкіл.

Бари, ресторани чи кав’ярні можуть і далі обслуговувати клієнтів за умови, що «столи розставлені належним чином, щоб уникати скупчень», а люди під час споживання їжі чи напоїв у них мають обов’язково сидіти.

Продовжують працювати перукарні, спортзали, студії йоги і навіть деякі кінотеатри.

Громадянам рекомендують уникати подорожей, без яких можна обійтися. Але в громадському транспорті немає ніяких обмежень.

По суті, шведська стратегія поєднує кілька лічених обов’язкових обмежень із вільними рекомендаціями щодо добровільного дотримання дистанції.

Від 1 квітня заборонені візити до будинів для літніх людей, бо «старші люди мають бути захищені від розповсюдження вірусу».

Музеї закриті. Спортивні й культурні заходи скасовані. Заборонені публічні зібрання у кількості понад 50 осіб.

Також закриті класи для старшокласників у школах і студентів у вишах – там усе навчання продовжується онлайн.

Але порівняно з більшістю інших країн обмеження у Швеції значно слабші. Більшість людей можуть продовжувати щоденне життя без суворих заборон і навіть без вимоги мати на собі маску в громадських місцях.

Шведська стратегія

Проте міністр охорони здоров’я і соціальних справ Швеції Лена Халленґрен наполягає, що життя в Швеції тепер аж ніяк не триває як завичай.

Як запевняє Халленґрен Радіо Свобода, шведська стратегія має ті самі цілі, що й в інших країнах.

За її словами, це:

вповільнити розповсюдження хвороби;

запобігти колапсу системи охорони здоров’я;

захистити найбільш вразливі категорії людей;

Ця стратегія базується на впевненості, що люди в Швеції «візьмуть відповідальність на себе», каже Халленґрен.

«Переважно шведи дуже добре дотримуються вимог, вони дуже відповідальні», – каже вона.

«Ми співпрацюємо в межах усієї країни, а населення Швеції просто чудове і справді не тільки дотримується юридично обов’язкових заходів, а й дуже й дуже відповідальне», – запевняє міністр.

Близько 30% працевлаштованого населення країни зараз працює з дому, використання громадського транспорту впало на 60%, додає вона.

А на перспективу, каже Халленґрен, уряд Швеції сподівається, що його стратегія із меншими обмеженнями протримається місяці, а не тижні, як то можна було б втримувати масове закриття всього, що тільки можна.

Зайві ризики?

Але хоча такий підхід уряду наразі популярний серед багатьох шведів, не всі згодні з думкою, що він відповідає ситуації.

Нещодавні фотографії й відеозаписи в соціальних мережах показують юрби в барах, ресторанах і парках у центрі столиці Стокгольма, і вони викликали занепокоєння і в Швеції, і за її межами.

26 квітня місцеві органи влади в Стокгольмі змусили закритися п’ять ресторанів після того, як інспектори виявили, що в них було надто багато людей і вони не дотримувалися вимоги щодо відстані між клієнтами. Всі ці ресторани раніше вже отримали попередження через такі ж порушення.

Але жоден із них навіть не оштрафували, і після повторних інспекцій їм дозволили відкритися знову.

Наприкінці березня майже дві тисячі шведських дослідників підписали петицію із закликом до уряду «негайно вжити заходів, що відповідали б рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я» щодо боротьби з коронавірусом. Серед тих, хто підписав її, – і голова Нобелівського комітету Хенрік Хельдін.

Петиція закликає Швецію піти на такі кроки, що радикально обмежили б контакти між людьми і значно збільшили б здатності системи охорони здоров’я тестувати людей на наявність інфекції.

«Ці заходи мають бути запроваджені якнайшвидше, як то нині є в сусідніх із нами європейських країнах, – пишуть шведські вчені. – Наша країна не має стати винятком у боротьбі з пандемією».

У петиції також мовиться, що намагання «створити стадний імунітет так само, як то стається під час епідемій грипу, має низьку наукову підтримку».

А чи є імунітет до COVID-19?

Головний державний епідеміолог Швеції Андерс Теґнелль заперечує, що шведська стратегія «добровільної співпраці й індивідуальної відповідальності» має на меті створити «стадний імунітет», тобто досягти стадії, коли більшість населення вже виробила імунітет до захворювання і тим самим надає й непрямий «стадний захист» тим, хто імунітету ще не має.

Насправді, кажуть вчені, ще взагалі не ясно, чи особа, яка заразилася, перехворіла на COVID-19 і видужала, розвиває імунітет до цього захворювання, а чи може заразитися знову.

Одне з нещодавніх досліджень у Швеції подає думку, що до початку травня через зараження коронавірусом пройде третина з 10-мільйонного населення країни.

На запитання британської медіакомпанії BBC про те, чи шведська стратегія допоможе протистояти можливій другій хвилі коронавірусного захворювання,

Теґнелль заявив, що вона, «безумовно, вплине на рівень повторності і вповільнить розповсюдження».

Але, за його словами, цього не досить, щоб досягти «стадного імунітету».

«Ми дуже мало знаємо про імунітет до цієї хвороби, але більшість експертів у Швеції погоджуються, що ми напевне будемо мати якийсь певний рівень імунітету, бо багато протестованих досі людей виробили антитіла, – сказав Теґнелль. – Сподіваймося, що це полегшить для нас ситуацію у перспективі».

«Ми можемо запровадити обмежені карантинні заходи, але з юридичного погляду нереально закрити цілі міста чи регіони, не кажучи вже про всю країну», – сказав він же нещодавно шведській версії інтернет-видання The Local.

А якщо порівняти?

Теґнелль також заявляв, що спалах коронавірусного захворювання в Швеції порівнянний зі спалахами в інших європейських країнах, де запровадили суворі й обов’язкові до виконання заходи.

Станом на ранок 30 квітня у Швеції з населенням приблизно в 10 мільйонів було понад 20 тисяч 300 випадків цього захворювання і 2 тисячі 462 померлих від COVID-19. Таким чином, рівень заражень і смертності в Швеції дійсно порівнянний із такими ж даними в Ірландії, де були запроваджені суворі обмежувальні заходи (хоча її населення лише 6,5 мільйона осіб).

За даними всесвітньої бази даних про коронавірусну інфекцію, яку веде Університет Джонза Гопкінза у США, рівень смертності в Швеції – 23 померлих на 100 тисяч населення – також кращий, ніж у Бельгії (34), Іспанії (51), Італії (45), Франції (35), Британії (31) чи Нідерландах (27). Усі ці уражені коронавірусом європейські країни запроваджували обов’язкові обмеження, такі, як закриття шкіл чи різноманітних закладів.

«Це дає зрозуміти, що ми, безумовно, здатні обмежити поширення COVID-19 за допомогою рекомендацій і заохочень», які нагадують шведам про необхідність продовжувати добровільне дотримання безпечної дистанції між людьми, переконує Теґнелль.

Але порівняння із Чехією, в якій населення практично таке саме, як і в Швеції, але яка запровадила суворі обмеження, подає шведські дані в сумному світлі: в Чехії 30 квітня було зареєстровано тільки 7 тисяч 579 випадків захворювання і 227 померлих.

Як каже Теґнелль, і в тих країнах, де уряди говорять про суворі обмеження, люди все одно можуть ходити на роботу і «робити ще деякі речі», які можуть поширити хворобу. «Ми ж не казали, що обмежуємо все, що можна, але, я думаю, шведи все одно почуваються дуже обмеженими», – каже посадовець.

Кому плани полегшень, а в кого ще пік попереду

І в той час, коли європейські країни з масовими обмеженнями вже починають планувати, як закінчувати їх і відновлювати свої економіки в час, коли кількість нових захворілих за день починає зменшуватися, міністр охорони здоров’я Швеції визнає, що її країна, ймовірно, ще не дійшла до піку захворюваності.

«Я не кажу, щоб ми вже пройшли пік, – сказала Халленґрен в інтерв’ю Радіо Свобода 28 квітня. – Але у шведській стратегії також дуже важливо, щоб ми могли згладити цю криву захворюваності і забезпечити, щоб система охорони здоров’я могла впоратися з усіма, хто потребує медичної допомоги чи інтенсивної терапії».

«І в нас усе ще є вільні місця й ліжка в лікарнях, і в звичайних палатах, і в інтенсивній терапії», – запевнила вона.

Міністр також додає, що уряд Швеції «завжди готовий» посилити свої обмеження в разі потреби в майбутньому – особливо після того, як новий закон, ухвалений на початку квітня, розширив юридичні можливості уряду запроваджувати суворіші надзвичайні обмежувальні заходи.

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