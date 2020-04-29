Як і чому проти карантину протестують в світі?

Протягом останньої доби кількість хворих на COVID-19 у світі зросла приблизно на 70 тисяч. Це означає, що швидкість поширення вірусу знижується кілька днів поспіль. Водночас, близько 4,5 мільярда людей (а це більш ніж половина всього населення Землі) перебувають на карантині. І в багатьох країнах мітингують проти суворих обмежень.

У більшості країн протестувальники вимагають фінансової допомоги від держави, послаблення карантину і можливості працювати. Крім того, активісти стверджують: суворі обмеження суперечать конституції та порушують права людини.

Німеччина

25 квітня в Берліні відбулася масова акція протесту проти карантину, Правоохоронці затримали 105 людей, 5 поліцейських були поранені. Три людини взяті під варту.

За даними поліції, в акції взяли участь близько 300 осіб, видання Bild повідомляє, що учасників протесту було понад 1000. Незважаючи на заборону, демонстранти вже збиралися в останні чотири суботи. Ще один мітинг оголошено на 1 травня.

Активісти вимагають повернути їм всі конституційні права. Водночас вони не носять масок та не дотримуються фізичної дистанції між людьми.

Росія

У Росії близько 2 тисяч жителів Владикавказу, столиці Північної Осетії, 20 квітня вимагали скасування правил самоізоляції та відставки губернатора регіону В'ячеслава Бітарова.

Мітингувальники заявляють: уряд робить занадто мало для підтримки тих, хто втратив роботу та джерело доходу в умовах карантину. Також на акції були присутні ті, кого називають «ковід-дисидентами» – люди, які відкидають існування хвороби як такої.

Мітинг тривав декілька годин, до кінця дня поліція розігнала протестувальників. Деякі з них кидали у силовиків каміння. В результаті було затримано 69 людей.

Більш безпечний варіант протесту використали інші активісти в Росії.

Так, у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Уфі, Казані, Москві та інших містах мітингували за допомогою мобільного додатку.

Перші онлайн-збори почалися в Ростові-на-Дону: за допомогою сервісу «Розмови» місцеві жителі почали ставити мітки на карті в районі будівлі обласного уряду зі своїми коментарями.

«Виплачуйте людям пільги! На що можуть жити люди, які втратили роботу?!» – йдеться в одному з них.

США

У квітні в США не вщухали антикарантинні протести. Різночисельні акції відбулися в Колорадо, Мічигані, Огайо, Кентуккі, Міннесоті, Північній Кароліні, Юті, штаті Нью-Йорк та інших штатах.

Демонстранти переважно були без захисних масок, багато хто ігнорував заходи фізичного дистанціювання.

Мітингарі кажуть, що вибіркове закриття підприємств є порушенням Конституції штату та федеральної Конституції. Кажуть – більше не можуть сидіти вдома, бо уже скінчились гроші.

Часто їх організовували ультраправі сили, які є прихильниками президента США Дональда Трампа.

Ці демонстрації привернули увагу, але протестувальники представляють меншість: понад 80 відсотків жителів США схвалили режим обмежень, згідно з останнім опитуванням, проведеним Quinnipiac.

Бразилія

Президенту Бразилії Жаїр Болсонару, який називав коронавірус «грипом» і закликав завершити з протиепідемічними заходами, агітувати проти карантину ще в березні заборонив суд. Але вже після того – 19 квітня – Болсонару виступив на акції проти карантину, на якій були присутні приблизно 600 людей.

Ізраїль

В Ізраїлі проти карантину протестують переважно ортодоксальні іудеї. 17 квітня на протест проти закриття синагог вони вийшли в єрусалимському районі Меа Шеарім. Демонстрації закінчилися зіткненнями з поліцією, повідомляє The Jerusalem Post.

У сутичках взяли участь десятки ортодоксів. Вони кидали в поліцію каміння, яйця і металеві стрижні. Поліцейські застосували водомет і світлошумові гранати. В результаті постраждали кілька перехожих – у тому числі восьмирічна дівчинка.

Сотні протестувальників у місті Бейт-Шемеш зібралися 20 квітня.

Деякі з них порівнювали закриття синагог із діями тоталітарних режимів і прийшли протестувати з жовтими зірками Давида на одязі.

Протестувальники заявляють про надмірне застосування сили поліцією.

Крім цього протесту, 19 квітня в Тель-Авіві відбулася акція проти прем’єра Біньяміна Нетаньягу – учасники дотримувались фізичної дистанції в 2 метри та були у масках.

Ізраїльське законодавство дозволяє масові акції під час пандемії коронавірусу, якщо їхні учасники в масках і тримаються на відстані один від одного.

Демонстрації також відбулися в Південній Африці, Нігері, Тунісі, Колумбії, Венесуелі та інших країнах, де люди вимагати більшої фінансової та продовольчої допомоги від урядів.

Тим часом «Фейсбук» пообіцяв видаляти пости про подібні акції. За опитуваннями, більшість населення країн, де запроваджений карантин, все ж підтримують його.