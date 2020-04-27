Світ, уражений коронавірусом, готується виходити з обмежень

У багатьох країнах світу, уражених новим коронавірусом, після більш-менш тривалих періодів суворих чи менш суворих обмежень уже планують їхнє послаблення чи й уже запроваджують легші обмежувальні заходи. До вашої уваги – огляд ситуації в низці країн.

Італія

Італія готується від понеділка, 4 травня, починати відновлювати роботу, зокрема промислових підприємств і на будівництві, за дотримання суворих гігієнічних заходів. Зокрема, цього дня заклади харчування могли б починати продавати свої вироби на винос. Крамниці могли б відкритися 11 травня.

Навчальні заклади знову відкрилися б тільки в вересні, сказав в інтерв’ю щоденникові La Repubblica прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Але, додав він, вимога суворого дотримання вимоги носіння масок і фізичного дистанціювання залишається. Звичні для країни культурні норми, на кшталт обіймів і рукостискань, і далі не будуть вітатися, наголосив прем’єр.

А от у регіоні Венето на північному сході Італії, до якого належить і місто Венеція і який був одним із перших уражених коронавірусом у цій країні, пішов уперед значно швидше. Як ухвалив керівник регіону Лука Дзая, вже з вечора 27 квітня там можна вільно виходити з дому і займатися спортом, а не тільки здійснювати короткі прогулянки безпосередньо біля дому, а зранку 28 квітня і вирушати до своїх помешкань за містом чи дач і займатися обслуговуванням човнів і катерів у цьому приморському і багатому на річки й канали регіоні.

Іспанія

В Іспанії дозволили відновити діяльність установ і закладів, що не належать до найнеобхідніших, але з інших полегшень наразі тільки для дітей, молодших від 14 років, із 26 квітня скасували заборону виходити з дому і гратися на повітрі – тепер це дозволено в супроводі одного з батьків, на час до однієї години на день і на відстані до одного кілометра від дому.

При цьому збиратися в групи, як і раніше, не можна, і поліція вже карала тих, хто під приводом гуляння з дітьми влаштовував фактичні зустрічі дітей і зустрічі дорослих, і міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілья вже застеріг від зловживання цією можливістю. А міністр внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласка попередив, що такі порушення через запроваджені штрафи «обійдуться дорого».

Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що в разі сприятливого перебігу подій від 2 травня буде дозволено індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі й прогулянки. Але основні обмеження залишаються чинними наразі принаймні до 9 травня.

Франція

У Франції певне послаблення обмежувальних заходів заплановане на 11 травня: тоді, серед іншого, мають відкритися деякі нині закриті заклади. Але відвідування шкіл буде добровільним, так само добровільне буде й носіння масок.

Конкретніші заходи прем’єр-міністр Едуар Філіпп планує оголосити 28 квітня. Бари й ресторани залишаються наразі закритими.

Німеччина

У Німеччині вже почали послаблювати обмеження, які перебувають тут у компетенції федеральних земель (хоча частину їх запроваджували, а тепер планують послаблювати, скоординовано по всій країні чи її більшій частині). Зокрема, відкрилися деякі менші торговельні заклади, готуються поступово відкривати школи.

При цьому в усіх землях аж 27 квітня запровадили вимогу носити маски, принаймні в громадському транспорті чи торговельних закладах, і таким чином Німеччина стала наразі останньою країною, яка пішла на такий крок. Зокрема, в столиці Берліні, який є окремою землею, вимога мати на собі маску стосується тільки транспорту, а покарань за порушення немає. Натомість у Баварії за порушення карантинних правил фізичним особам загрожує штраф до 150 євро, а юридичним до 1500 євро.

Канцлер Анґела Меркель каже, що «рішуче рекомендує» носити маски. А міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр закликав влади всіх 16 земель не поспішати знімати обмеження, що були вперше запроваджені тільки наприкінці березня.

Австрія

Обмеження полегшуються і в Австрії, і в разі позитивного розвитку подій їх планують полегшувати й далі. У цій країні, де менші торговельні заклади (але також і крамниці госптоварів чи садово-городні центри) вже можуть працювати з минулого чи й позаминулого тижня, з 1 травня мають відкрити й більші, включно з торговельними центрами, – а також перукарні, масажні салони тощо.

Із 4 травня до шкіл мають повернутися учні старших класів середніх шкіл (український аналог – приблизно 8–9-і класи, після цього рівня в Австрії, як і в багатьох країнах Європи, йдуть професійні школи чи гімназії), з 18 травня школярі віком до 14 років, а з 3 червня і старші учні й студенти. Крім того, з 15 травня планують відкрити й ресторани, повідомляв канцлер Себастіян Курц, – але вони будуть зобов’язані закриватися о 23-й годині, не пізніше.

Польща

Певні послаблення планує й Польща. Як повідомив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, із 4 травня відкриються спортмайданчики під відкритим небом, але за умови, що на них буде не більш ніш шість людей відразу. Він також пообіцяв, що «вже за місяць» відновить змагання й футбольна ліга. ЗМІ пишуть, що це може статися 29 травня, але без глядачів.

Крім того, минулого тижня для відвідувань відкрили парки й ліси, до крамниць одночасно допускають більше людей, ніж раніше. Уряд заявляє, що, можливо, в травні відкриють і готелі, а ЗМІ припускають, що тоді ж зможуть відкрити і торговельні центри. Але уряд не погоджується наразі відразу відкрити школи й дитсадки – вони будуть закритими принаймні до 24 травня, заявив міністр освіти Даріюш Пйонтковський.

Чехія

Чехія стала однією з країн, де спершу плановані на тривалий термін послаблення стали запроваджувати значно швидше. В Чехії попередніми днями вже зняли заборону виходити з дому без вкрай поважної причини, тепер можна пересуватися й групами до 10 осіб (у масках, звичайно). Від 27 квітня в країні відкрили крамниці площею до 2500 кв. м (із самостійними входами, не з коридорів торговельних центрів) і відкриті території (не павільйони) зоопарків (за умови обмеження кількості присутніх). А в крамницях одягу наразі заборонена примірка.

Ресторанам, господам, кав’ярням, буфетам у країні, які нині можуть працювати тільки в режимі через віконце на винос, планують дозволити працювати на відкритих майданчиках із 25 травня (так само отримуючи свої замовлення через віконце самостійно). Також у Чехії наразі розраховують, що з 25 травня могли б відкритися кінотеатри й театри (за умови, що місця в залах будуть займатися з пропусками) чи басейни, але це буде залежати від епідеміологічної ситуації, сказав міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтєх.

Крім того, з 25 травня могли б поновити навчання в молодших класах початкових шкіл, щоб при цьому в одній навчальній групі було не більш ніж 15 учнів. Але, за опитуваннями серед керівництва шкіл, близько половини шкіл мали б за краще не відкриватися до середини червня, бо будуть мати проблеми з забезпеченням гігієнічних вимог під час перерв, а також у гардеробах чи в туалетах.

А з 8 червня планують відкривати і зали закладів громадського харчування, готелі, а також дозволити роботу таксі, яка нині заборонена. Масові ж акції в Чехії наразі не планують дозволяти протягом цього літа – хіба що, як сказав заступник голови МОЗ країни Роман Прімула, з участю не більш ніж 150 чи 200 осіб. А під час реєстрації одружень молодятам уже зараз дозволять зробити урочисте фото без масок.

Але всі ці плани може змінити нижня палата парламенту країни, яка 28 квітня буде розглядати прохання уряду продовжити надзвичайну ситуацію в Чехії. Якщо депутати відмовляться, майже всі обмеження формально відпадуть відразу – за винятком хіба що чинного нині закриття навчальних закладів, а ще вимоги носити маски в громадських місцях.

Бельгія

План послаблення обмежень оголосила і Бельгія. 4 травня мають відкритися крамниці тканин, щоб люди могли самі шити собі маски, які тільки віднедавна зобов’язані мати на собі всі мешканці, старші від 12 років, у громадському транспорті.

Інші крамниці (госптовари і садово-городні центри вже працюють) мали б відкритися 11 травня, школи – з обмеженням кількості учнів у класі – з 18 травня. Кав’ярні і ресторани планують відкрити не раніше ніж 8 червня.

Швейцарія

У Швейцарії з 27 квітня почалося триетапне послаблення. Із цього дня дозволено відкритися, з дотриманням заходів гігієнічної безпеки, перукарням, медичним і стоматологічним амбулаторіям, квітковим крамницям, садово-городним центрам і крамницям госптоварів, а також дитсадкам. Але план відкрити супермаркети з іншими не життєво важливими товарами відклали до другого етапу, разом із відкриттям початкових шкіл. Наразі очікують, що він почнеться 11 травня, а третій (із відкриттям середніх і професійних шкіл і вишів, а можливо, й іще з деякими послабленнями) – 8 червня. Але конкретні рішення про наступні етапи уряд ухвалить Швейцарії пізніше.

При цьому центральний уряд країни закликає населення й далі дотримуватися рекомендацій щодо гігієни і дистанціювання, всім мешканцям, а особливо хворим і старшим за 65 років, рекомендується залишатися вдома. Але це заклики й рекомендації, а не накази. І у зв’язку з послабленням обмежень уряд вирішив так і не запроваджувати обов’язкового носіння захисних масок.

Велика Британія

Британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон, який, місяць перехворівши на COVID-19, повернувся до праці, заявив, що значних полегшень у країні наразі не буде, щоб відвернути очікувану другу хвилю інфікування.

Відтак обмежувальні заходи лишаються чинними, наразі принаймні до 7 травня: британцям заборонено виходити з дому без поважних причин, головні з яких – купівля продуктів харчування й ліків, і не більш ніж по дві особи разом; усі інші крамниці далі зачинені, також дозволяється раз на день позайматися спортом на відкритому повітрі, наодинці чи разом із членами своєї родини.

США

У Сполучених Штатах Америки, потерпілих від коронавірусної пандемії чи не найбільше, експерти застерігають від масового послаблення обмежень, але воно вже фактично відбувається в деяких штатах. Наприклад, Аляска, Оклахома і Джорджія вже відкрили перукарні чи ресторани, хоча їхні клієнти мають прикривати рота й носа і дотримуватися дистанції.

У Джорджії за рішенням губернатора штату, республіканця Браяна Кемпа плани послаблень найширші й найшвидші: там відкриті ресторани, кінотеатри й театри, а також кегельбани, татуювальні салони, курортні заклади, перукарні чи нігтьові студії – хоча не всі такі заклади вирішують відкритися, бо в Джорджії ситуація з коронавірусом гірша, ніж у багатьох інших штатах.

Світ

А тим часом у світі кількість тих, хто вже захворів на COVID-19, перевищила три мільйони – такі дані наводять Центр даних про коронавірус Університету Джонза Гопкінза у США і сайт Worldometer, які відстежують повідомлення окремих країн чи територій про це захворювання. Кількість померлих від захворювання, за їхніми даними, перевищила 200 тисяч людей, кількість тих, хто видужав, становить близько 900 тисяч. Сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я на цей час наводить менші числа: майже 2,8 мільйона захворілих і понад 196 тисяч померлих (даних про видужалих там не наводять).