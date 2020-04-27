Кількість захворілих на COVID-19 перейшла позначку в три мільйони

Кількість зареєстрованих захворілих на COVID-19 перейшла позначку в три мільйони, повідомив Центр системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса. Про перші два мільйони хворих стало відомо 15 квітня.

Хвороба забрала життя 208 131 людини. 878 813 пацієнти одужали.

Найбільше хворих виявили в Сполучених Штатах (майже 973 тисячі), Іспанії (близько 230 тисяч) та Італії (близько 200 тисяч).

В Україні зафіксували понад 9 тисяч випадків COVID-19. 220 людей померли, 864 людини одужали.