Люди з-за кордону зможуть піти на самоізоляцію за умови використання застосунку «Дій вдома» – МВС

Люди, які прибувають з-за кордону, зможуть на кордоні погодитися на самоізоляцію за умови використання застосунку «Дій вдома», повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Відтепер на кордоні можна визначитися щодо самоізоляції з додатком «Дій вдома» чи обсервації. Особам, які прибувають з-за кордону чи з окупації у пунктах пропуску уже не доведеться заповнювати бланк добровільної згоди на самоізоляцію. Натомість, якщо особа, яка в’їжджає, не хоче їхати до обсерватора, вона має завчасно завантажити на свій смартфон відповідний додаток», – повідомили в МВС.

У відомстві зазначили, що застосунок можна завантажити на контрольному пункту в’їзду-виїхду, відсканувавши QR-код.

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