Всеукраїнська школа онлайн для 1-4 класів стартує 28 квітня – МОН

28 квітня Всеукраїнська школа онлайн розпочинає трансляцію уроків для школярів 1-4 класів, повідомляє Міністерство освіти і науки.

Програма розрахована на п'ять тижнів і складається з чотирьох предметів: української мови, математики, науки і мистецтва.

«Кожен урок триватиме 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії у форматі теле- та онлайн-лекцій. Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм вчителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку. Однак багато батьків і педагогів звертаються до нас із проханням організувати уроки і для початкової школи», – заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

За її словами, основна мета проєкту – допомогти дітям початкової школи, які не мають сучасних девайсів, засобів зв’язку (підключення до інтернету) і підтримки дорослих, вчитися дистанційно.

Окрім онлайн-версії уроків на YouTube МОН, заняття можна буде дивитися також на телеканалах:

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Перший

3 клас – UA:Культура

4 клас – ПлюсПлюс

Уроки транслюватимуться у вівторок і четвер з 09:00 до 10:00.

6 квітня в Україні стартувала «Всеукраїнська школа онлайн» для учнів 5-11 класів. Уроки транслюють із понеділка до п’ятниці на українських телеканалах та ресурсах Міністерства охорони здоров’я на YouTube.

Через низку помилок учителів під час відеоуроків проєкт зазнав критики в соціальних мережах.