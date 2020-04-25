Вчителі восени пройдуть з учнями матеріал, який припав на карантин – МОН

У вересні наступного навчального року у всіх школах буде передбачене так зване коригуюче навчання: вчителі пройдуть з учнями матеріал, вивчення якого припало на карантин, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

«Щоб вчителі мали можливість з’ясувати, який матеріал, в якому об’ємі опанували їхні учні, узагальнити цей матеріал, підсумувати. Тобто вони мають «діагностувати» ситуацію з тим матеріалом, з яким учні працювали під час карантину. І це буде той час, коли вчителі зможуть, зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі теми для того, щоб вирівняти ситуацію з опанованим навчальним матеріалом», – сказала Мандзій.

За словами очільниці МОН, навчальний рік у школах у дистанційній формі має завершитися у кінці травня.

«У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувало зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес в закладах освіти закінчувався в останній тиждень травня. Так і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть відбуватися до кінця травня», – заявила вона.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена також робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак уряд уже двічі продовжив його терміни.