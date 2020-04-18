«Універ» і карантин: вісім історій українських студентів, які навчаються з дому

Українські виші мають «академічну автономію» і користуються нею в умовах карантину, пояснює Міністерство освіти і науки. Тобто кожен із них має право організувати дистанційне навчання на власний розсуд. У підсумку, українські викладачі вищих навчальних закладів пристосовують для онлайн-навчання все, що завгодно: від усіх можливих соцмереж до вже традиційних на Заході освітніх інтернет-платформ. Карантин через COVID-19 став часом інновацій та експериментів в українській вищій освіті. Але ж як при цьому почуваються об'єкти цих експериментів – українські студенти?

Радіо Свобода опитало молодь із різних українських регіонів. Пропонуємо вісім історій українських студентів про те, як вони навчаються дистанційно.

В Україні – більш ніж 1,3 мільйона студентів, свідчить державна статистика. В час пандемії COVID-19 усі вони залишили свої гуртожитки й навчальні корпуси та поїхали додому: українські виші в період карантину мають право навчати лише дистанційно, такою є вимога уряду.

«Заклади вищої освіти мають академічну автономію. Вони самостійно визначають, як організувати освітній процес в умовах карантину та які технології використовувати» – такі лаконічні рекомендації дає Міністерство освіти та науки українським вишам.

«Академічна автономія» дала українським викладачам та студентам широке поле для експерименту. Поспілкувавшись із студентською молоддю з різних українських міст, Радіо Свобода з'ясувало, що свої власні підходи до дистанційного навчання застосовують не лише певні університети чи інститути, а й навіть окремі викладачі в межах однієї кафедри.

Однак є й спільні риси, визнають співрозмовники Радіо Свобода.

Головна – це використання для навчання всіх можливих сучасних засобів онлайн-комунікації.

Google Сlassroom (classroom.google.com) – безкоштовний сервіс і додаток для вишів та некомерційних організацій, одна з найпопулярніших освітніх платформ у світі. Студенти називають її чи не найбільш впорядкованою та найкраще пристосованою для навчання з дому.

Moodle – популярна серед викладачів багатьох країн онлайн-платформа з управління навчанням. Низка українських вишів прив'язує до цієї платформи всю систему дистанційного навчання, обмін інформацією між викладачами та факультетами.

Zoom – онлайн-сервіс відеозв'язку та відеоконференцій. Досить поширений інструмент для дистанційного контакту бізнесу зі своїми працівниками, які виконують роботу з дому. Працює і з комп'ютера, і як додаток до смартфона

Українські освітяни використовують для листування зі студентами всі можливі месенджери та соцмережі:

скайп,

вайбер,

телеграм,

фейсбук,

інстраграм,

а також використовують ці платформи для трансляції занять.

Традиційні інструменти –

сайт навчального закладу,

електронна пошта,

телефон.

Вони залишаються каналами для вирішення організаційних питань між викладачами та студентами.

Ютуб, один із найпопулярніших засобів для дистанційного навчання українських школярів, студентами та викладачами вишів використовується значно рідше.

Окрім того, більшість студентів, з якими поговорило Радіо Свобода, визнають: під час дистанційного навчання роботи в них побільшало, і це не рахуючи зусиль, яких довелося докласти для перетворення свого помешкання в повноцінну навчальну аудиторію.

«За гарної погоди можна сісти й навчатися у дворі, взяти на руки козеня, пити чайок і шукати додаткову інформацію в інтернеті»...

Вікторія, студентка Вінницького торговельно-економічного інституту (підрозділ Київського національного торговельно-економічного університету), спеціальність – іноземна філологія.

«З початком карантину я спакувала валізу і повернулася додому – в своє село на Вінниччині. Університет одразу ж організував дистанційне навчання. Насправді все дуже просто: в нас завжди існувала навчальна система, прив'язана до платформи Moodle. І навіть до оголошення карантину ми займалися через Moodle, якщо з якоїсь причини не могли бути на парах. Там є опорні конспекти, презентації, лекції за нашою спеціальністю та завдання, які ми виконуємо. Викладачі проводять лекції у форматі відеотрансляцій на різних платформах (наприклад, Zoom), а ми – надсилаємо їм виконані завдання через соцмережі. Є й такі унікальні викладачі, які проводять заняття, транслюючи їх в Інстаграмі. Але досить часто – все банально: ми просто читаємо теорію, а потім виконуємо за нею завдання».

Одна з проблем: дають дуже маленький термін для виконання завдань. І це якийсь капець!



«Іноді мені здається, що викладачі перегинають палицю, і задають трохи (а то й не трохи!) більше, ніж зазвичай. І бракує класних, чітких пояснень, що ж робити. Звісно, вони пропонують звертатися до них за консультаціями у будь-який месенджер, але ти ж сама розумієш: якщо немає прямого контакту з викладачем – то важко сприймати нову інформацію. Та ще й роботи стало значно більше. Одна з проблем: дають дуже маленький термін для виконання завдань. І це якийсь капець! Дають дуже багато вправ, потрібно опрацювати декілька тем, і все це – менше ніж за добу! На це потрібно давати більше часу. Труднощі зі зв'язком: часто викладачі не мають ніяких навичок щодо онлайн-ресурсів, деякі не знають навіть, що можна щось сфотографувати і надіслати».

«Для мене головний великий плюс у дистанційному навчанні – це те, що я можу сидіти в халаті й пити чайок, або за гарної погоди сісти й навчатися у дворі, взяти на руки козеня, а тим часом шукати додаткову інформацію в інтернеті й паралельно – скролити стрічку в Інстаграмі. Не сказала б, що це дуже продуктивно, але принаймні це зручно. Плюс у тому, що карантин дав можливість спробувати себе в новій формі навчання. Як тимчасовий варіант – окей. Але довго я б особисто не протрималася. Страшенно не вистачає живого спілкування з одногрупниками, і починаєш справді цінувати ті моменти, які мала в інституті».

«В понеділок хочеться просто лягти у ліжко і прокинутись 24 квітня, чи коли воно там закінчиться...»

Поліна, Київський університет імені Грінченка, спеціальність – сольний спів:

«У нашого університету є спеціальний сайт/платформа «Е-навчання», є корпоративна пошта, ну і, звичайно інстаграм, фейсбук.... Усі наші завдання відображаються в електронному курсі, або про них сповіщають старосту, тобто мене. Коли настає найстрашніший день тижня – понеділок, коли приходить нове завдання до дистанційного курсу, а мій телефон починає розриватися від сповіщень та дзвінків, хочеться просто лягти у ліжко і прокинутись 24 квітня, чи коли воно там закінчиться...»

По кількості завдань та пунктів про те, як їх виконувати, можна в точності зрозуміти: ставиться викладач до нас як до людей чи як... до студентів



«Ми ще більше знайомимося з нашими викладачами та дізнаємося, що вони за люди. По кількості завдань та пунктів про те, як їх виконувати, можна в точності зрозуміти: ставиться викладач до нас як до людей чи як... до студентів. Здається, що деякі просто вирішили дати те, чого ми ніколи не робили в аудиторіях; вони дістали з якихось потаємних місць такі методичні плани, яких ми у вічі не бачили. Ще виявилося, що дуже складно зрозуміти написаний текст, якщо його пише творча людина (а викладачі в нашому інституті – дуже творчі люди...). Як староста групи я мушу постійно бути на зв'язку з викладачами. Особливо дратує, коли деякі студенти з якихось причин не можуть виконувати завдання: немає інтернету, світла, бажання (хаха!), і складається враження, що в усіх викладачів – на швидкому наборі мій номер телефону».

«Найбільш креативними заняттями були сольфеджіо і вокал по скайпу. Вперше потрібно було не тільки зробити домашнє завдання, а ще й миритися з неякісним зв'язком, якось пристосуватися: співати в режимі рації (спочатку слухаєш, а вже потім відповідаєш). Та й родичі не завжди раді, коли ти починаєш співати о 10-й ранку. Вони періодично заходять до кімнати і виказують своє невдоволення ситуацією».

«Одна з моїх однокурсниць, Вікторія – паралельно з сольним співом у Грінченка вивчає ще й правознавство в Університеті державної фіскальної служби. До карантину вона моталася між Києвом та Ірпенем, з переходом на дистанційне навчання їй стало значно легше. Але Вікторія жалілася мені, що навчальних завдань у неї побільшало, причому на обох спеціальностях одразу. Вона зараз переважно вдома. Але, дивна річ, спілкується з рідними навіть менше, ніж було до карантину. В час коли онлайн відкриті доступи до відомих бібліотек, легендарних музеїв та спортивних змагань – у нас не завжди є сили і час, щоб усе це дивитися. Ну, може, раз на тиждень, коли на вихідних робимо паузу в навчанні».

Крістіна – також навчається сольного співу в Київському університеті імені Грінченка.

Вона зізнається, що на карантині найбільш типовими для неї стали відеозаняття, до яких вона долучається з власної спальні, в хатньому одязі. Щоб переказати й передати нинішню навчальну атмосферу, Крістіна записала для Радіо Свобода відеорозповідь.

«Медична освіта онлайн – це коли ти дивишся на резекцію матки, а паралельно готуєш борщик»

Неоніла, Дніпропетровська державна медична академія:

Супер-креатив, на жаль, вилазить для нас боком: бо кожна кафедра «креативить» по своєму, й іноді покладає на нас непосильні завдання, від яких зникає будь-яке бажання навчатися



«Навчання наше проходить в телеграмі, вайбері, в додатку Goggle Classroom, через пошту та спеціальні сайти з історіями хвороб. Супер-креатив, на жаль, вилазить для нас боком: бо кожна кафедра «креативить» по своєму, й іноді покладає на нас непосильні завдання, від яких зникає будь-яке бажання навчатися».

«Головні проблеми – втома, втома, втома... А ще занудство, зверхність та відсутність у педагогів розуміння того, що для однотипних завдань є тільки однотипні відповіді, як би студенти їх не перефразовували. Роботи стало більше, особливо з урахуванням того, що всі усні відповіді ми тепер пишемо. І якщо раніше цей список «розбивався» на кількість студентів у групі, то тепер це все робить одна людина. При цьому, на диво, організаційних труднощів не виникло: з першого ж дня всі розібралися з програмами та планами».

«Ну, медична освіта онлайн – це така справа, коли ти дивишся на резекцію матки, а паралельно готуєш борщик».

«Робиш завдання до п'ятої ранку. А сьогодні о 8.20 ранку – вже перша пара»

Богдан, Університет митної справи та фінансів (Дніпро), спеціальність – правознавство:

Роботи побільшало, але як вона перевіряється – не зрозуміло



«Наш університет одразу організував дистанційне навчання через Google Сlassroom і Zoom. Але найчастіше викладач зв'язується з кимось зі студентів (переважно зі старостами), і тоді вже ми в загальному чаті в телеграмі обмінюємося завданнями».

«Чесно кажучи, відчуття від навчання з дому – не дуже. Навіть якщо ти маєш індивідуальний графік, то викладачі все одно надсилають тобі більше завдань, ніж зазвичай. Роботи побільшало, але як вона перевіряється – не зрозуміло. Іноді навіть немає чітких повідомлень, чи проводитиметься онлайн семінар, і коли саме. Ця вся ситуація не сильно надихає, хочеться щоб пошвидше все стало знову, як було».

Катерина, Київський національний торговельно-економічний університет, факультет торгівлі та маркетингу:

Відчуття від навчання вдома – це якийсь жах. Я люблю спорт, а зараз майже не виходжу з дому. Може нам треба ще й онлайн-фізкультуру проводити?!



«Взагалі мені подобається ходити до університету. До того ж, він зручно для мене розташований. А відчуття від навчання вдома – це якийсь жах. Я люблю спорт, а зараз майже не виходжу з дому. Може нам треба ще й онлайн-фізкультуру проводити?! Але, якщо серйозно, то в останні дні нас ще й дуже-дуже завантажили. Іноді поснідати не вдається – одразу сідаю дивитися лекцію. Збився режим: роботи стільки, що роблю її до ночі майже щодня. Ось вчора почала робити завдання, і робила до п'ятої ранку. А о 8.20 ранку – вже перша пара. Деякі одногрупники встигають швидше. Але мені треба значно більше часу, щоб зробити так, як мені подобається, а не «щоб було».

«Ніколи не стану радіти з того, що сиджу вдома під ковдрою з чайочком та печивом»

Аліса, Університет митної справи та фінансів (Дніпро), факультет фінансів та банківської справи:

Ця тенденція, що ми маємо примусово перевести все життя онлайн, весь наш світ – мене дуже турбує



«Мій університет досить швидко налагодив онлайн-навчання. Заняття проходять як конференції в Zoom, а завдання ми отримуємо в гугл-класі... Але я не можу радісно висловлюватися про те, як класно сидіти вдома та навчатися онлайн. Я проти цього, адже комп'ютер ніколи в житті не зможе замінити живого спілкування й живого опанування матеріалу. Не замінять цього жодні онлайн-курси. Я в житті – активна людина. Я люблю своїх одногрупників та викладачів. Я люблю людей та хочу з ними взаємодіяти. І ця тенденція, що ми маємо примусово перевести все життя онлайн, весь наш світ – мене дуже турбує».

«Я ніколи не стану радіти з того, що сиджу вдома під ковдрою з чайочком та печивом. Жодне онлайн-навчання не зрівняється з живим контактом. Дуже хочеться, щоб карантин по-справжньому закінчився, а не став новою нормою нашого життя».

Юліана, Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальінсть – менеджмент шоубізнесу:

«Ми перейшли на онлайн-навчання вчасно. І порівняно з іншими вишами, не настільки все погано. Ми використовуємо різні соцмережі, месенджери та електронну пошту. Але в цьому й проблема: йде великий дисонанс між тим, що, кому й куди студент має відправляти. Якби усі викладачі були б в одній системі (наприклад, у Classroom), то ти відправляв би туди всі виконані завдання та не переймався».

Щойно прокидаюся – підходжу до ноутбука і цілий день вчуся. Тобі скидають тонни матеріалу, який ти не розумієш і намагаєшся розібратися самотужки



«Відчуття просто жахливі! Я сиджу в чотирьох стінах. Щойно прокидаюся – підходжу до ноутбука і цілий день вчуся. Тобі скидають тонни матеріалу, який ти не розумієш і намагаєшся розібратися самотужки. Скидають ще й завдання, причому не структуровано. Буває, що надсилають їх на вихідних, хоча самі викладачі люблять говорити, що їхній робочий день завершується о шостій вечора. Ми не маємо часу відпочити, ми емоційно виснажуємося, а викладачі тим часом вимагають від нас креативного виконання завдань».

Найкраще було б – давати всі завдання систематизовано, і ставити дедлайн через тиджень, наприклад. Тоді ми могли би планувати: сьогодні зроблю це і те, завтра – все інше, а потім трохи відпочину



«У багатьох студентів – технічні труднощі. Наприклад, я живу в селі у Львівській області. І часто зникає електрика: або відмикається все село, або це сусід увімкне щось надпотужне. Зникає світло, отже вимикається інтернет, а ти маєш виконувати завдання, в тебе якихось пару годин до дедлайну – і ти така сидиш у ступорі, бо нічого не можеш вдіяти. Є викладачі, які такі речі враховують. Але не всі.

Найкраще було б – давати всі завдання систематизовано, і ставити дедлайн через тиджень, наприклад. Тоді ми могли би планувати: сьогодні зроблю це і те, завтра – все інше, а потім трохи відпочину. Але цього не враховують. Буває, що завдання дають в суботу, а дедлайн ставлять в неділю. Хоча студент – теж має право на вихідний».

Кабмін оголосив карантин і запровадив режим надзвичайної ситуації до 24 квітня. Він розпочався 12 березня і первинно мав тривати до 3 квітня. Посадовці й експерти не виключають, що його продовжать. Одна з карантинних вимог – припинення роботи всіх навчальних закладів та перехід до дистанційного навчання. Карантин запровадили для протидії пандемії захворювання COVID-19. Наразі цю хворобу діагностували майже в 5 тисяч громадян України.

Захворювання COVID-19 спричиняється коронавірусом SARS-CoV-2, раніше відомим як 2019-nCoV, що належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби легкий, в інших – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем. Це може перерости в пневмонію, яка може стати смертельною. Більшість хворих видужує; помирають переважно люди з ослабленою імунною системою, зокрема літні.

Радіо Свобода продовжує відстежувати ситуацію з навчанням онлайн в Україні. І закликає висловлювати свою думку щодо дистанційного навчання студентів президента України Володимира Зеленського, посадовців МОН, адміністрацію вищих навчальних закладів та інші сторони.